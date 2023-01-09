料新年後跨境人流增　劉國勳籲倍增配額　去信政府促打擊水貨黑點

本港及內地昨日（8日）正式恢復免檢疫通關，交通承載力仍備受關注。新界北立法會議員劉國勳今日（9日）接受電台訪問，預料新年後跨境學童及商務客會增加，期望配額可以倍增。他又指，付款式核酸檢測對每日往返兩地人士構成壓力，期望未來可改為免費核酸檢測或快測。他又透露已去信政務司副司長卓永興，要求加強巡查水貨黑點。



非專利巴士聯會主席、永東直巴副總經理蔡順東透露，旗下直通巴士每班入座率約三至四成，認為初期有這數目合理。他又說，將復辦「僑鄉線」等，以方便港人回鄉探親。



劉國勳指昨日（8日）親身到落馬洲視察，他指港鐵有月台廣播，提醒市民帶齊通關所需文件，職員亦會提供協助，因此落馬洲整體通關暢順，車流亦不擠迫。不過他預計農曆新年後，跨境學童及商務客會增加，期望當局倍增通關名額外，亦促請港鐵進一步增加班次。

他指，落馬洲目前每日有3.5萬個通關名額，相信東鐵的承載力「足夠應付有餘」，但現時東鐵每小時僅可載8萬人，與以往東鐵12卡車時的每小時10萬人相比，運載力仍減少兩成。他認為目前東鐵未用盡承載力，擔心全面通關後不能應付需求，質疑港鐵如何應付每日增加數十萬出入境的人流。

至於期望何時全面免檢通關，劉國勳指要檢視首星期通關情況再增加配額。他指，羅湖口岸仍在進行改善工程中，羅湖作為每日主要過境口岸，若全面通關時，仍未能重啟羅湖口岸，相信會為落馬洲構成壓力。

料短期內「水貨客」可控

外界擔心通關後「水貨客」會捲土重來，劉國勳指，由於現時有配額、預約制、及核酸檢測等限制，相信「水貨客」情況在短期內可控。不過他亦留意到，自當局宣布通關後，上水有店鋪加租、「吉鋪」重開等，已去信長卓永興要求加強巡查水貨黑點。

非專利巴士聯會主席蔡順東指自己昨日用了55分鐘便到達深圳，認為過關順暢。他透露旗下直巴昨日每半小時一班車，共開50班，每班入座率約三至四成，認為情況合理。他解釋，現時仍屬有條件通關，便利性有限，相信政策再度鬆駁後人流會增加。

他透露將於下周五正式復辦大灣區直巴路線，而農曆新年期間會復辦「僑鄉線」，方便港人回鄉探親。