羅健熙談「慈」正字：約定俗成　教非常用字有何用？｜政壇諸事町

網上不時有家長分享子女功課被老師圈錯的照片，筆劃長短、穿唔穿頂都會引起中文正字爭議。民主黨主席羅健熙在社交平台發文，分享有網站指草字頭的「慈」才是正字。他指文字是約定俗成的，更反問教小朋友寫一個普遍人都不常用的寫法，對教育、成長及中文文字發展有什麼幫助？



事源羅健熙在字詞網站《香港小學學習字詞表》中發現，港人常寫的「慈」字竟被列為異體字，而草字頭的「慈」才是正字。羅健熙指兩者沒有繁簡體、內地香港用法上的差異，他直言十分不解：「香港政府所有公文都係用『慈』，內地政府都係用『慈』，可以排除咗任何政治上嘅討論，只係不知哪來嘅主見要將「慈」列為正宗，「慈」就突然變咗異體。」

羅健熙其後在《康熙字典》、《說文解字》中查找該字，發現古人除以篆書書寫外，其餘大多寫「慈」。他質問《香港小學學習字詞表》：「係邊位高人認為「慈」係正宗、「慈」係異體而唔認為純粹係金文、篆書與楷書、行書字體上嘅差異？」

羅健熙表示，相信文字是一直演變的東西，所以即使某些字是否異體字也好，約定俗成後，除非與文字的字源有很大出入，否則他都不會覺得有什麼大問題。