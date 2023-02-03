擁啟德自住物業　楊永杰稱不涉利益衝突　撤遊行無收溫馨提示

「A4」聯盟今日（3日）舉行新春傳媒茶敍，原本就啟德「簡約公屋」選址申請遊行，後來又「彈弓手」撤銷申請的立法會議員楊永杰，就近日的爭議解畫，指局方釋出善意，願意會晤議員，因此他亦以善意回應，又指自己申請遊行後，完全沒有收到溫馨提示。



相關項目下周三 （8日）將交由工務小組審議，他稱，會考慮投下棄權票，但若政府能夠回應區內交通等問題，則考慮投下支持票。對於遭質疑因擁有啟德物業而反對該項目，楊永杰強調自己只是為當區居民發聲，並無利益衝突涉及其中。



立法會「A4」聯盟議員傳媒茶敍，左起梁文廣、林素蔚和楊永杰。（周皓宜攝）

2018年購入物業 楊永杰稱只是反映居民意見

楊永杰坦言，撤銷遊行申請後，的確有啟德居民感到失望，但大部份居民也非常理性，明白應把握機會向當局爭取做好交通配套等問題。他指，政府提出該項目時，居民最關注使用年期的問題，而政府已表明該項目年期「5+2」，最多只可使用7年，認為當局已妥善回應。

他提到，2018年購入啟德物業，2020年入伙後一直住在該物業，又稱他自出生至今也一直住在九龍城區，不會離開該選區，自己只是反映居民意見，不會有利益衝突，「我係九龍中咁耐，如果有利益衝突，不如唔好選立法會議員、區議員喇。」

▼簡約公屋啟德世運道選址▼



+ 4

梁文廣：居民反對因當初願景有落差

梁文廣亦幫手解畫，指楊永杰住在啟德能夠直接反映居民意見，不可演繹成因為涉及利益而反對，「反正佢都唔賣，樓價影響唔關佢事。」

他提到，A4並不是反對簡約公屋的政策，強調協助居民脫離惡劣環境的目標不變，但啟德發展與當初的願景有落差，令居民擔心附近用地臨時被用作其他用途。他說，政府在此事上有責任，當局需給予居民信心，提早落成附近民生設施，並適時向居民匯報土地規劃的進度。

立法會「A4」聯盟議員傳媒茶敍，左起張欣宇、楊永杰、梁文廣。（周皓宜攝）

張欣宇獲反修例青年求助 冀申請回鄉證探親

另外，張欣宇表示，自己收到數十名涉及反修例風波的年輕人求助，指無法申請回鄉證，包括最終沒被起訴的反修例被捕者。他希望大家不要情緒化看待這些求助個案，要心平氣和地用心了解，當中有求助者冀到內地見病危家人最後一面，每日也向他打聽進展，他也只能夠坦言獲批回鄉證的機會很微。

▼簡約公屋八幅土地選址▼

