團體去信聯合國被指經政制局修改　局方：僅建議格式沒參與撰寫

有報道指,本港組織「明基金會」(Halo Fund Limited)向聯合國提交的機構意見書,內容經政制及內地事務局修改。局方回覆《香港01》查詢時指,只提供了有關格式的意見,強調並沒有參與撰寫有關報告,亦沒有就有關報告內容提供任何其他意見。



意見書兩項修改顯示「CMAB」

《明報》報道指,聯合國經濟、社會及文化權利委員會2月初審議香港落實《經濟、社會及文化權利國際公約》情況,有35個本地及海外非政府組織提交意見書。根據檔案追蹤修訂功能,發現「明基金會」的意見書有兩處經「CMAB」修改,而「CMAB」為政制及內地事務局的簡稱。

有「CMAB」修改的部份,分別是在提交者莊展銘的署名前加上「Halo Fund Limited」,以及提示在兩個詞語之中加上空格。

另外,意見書中提及立法會2021年通過《性別歧視條例》時,出現一句註腳(we suggest that the last sentence be removed),即「我們建議刪除最後一段」,但就沒有註明是「CMAB」提出。

政制局:僅提供格式建議 沒就內容提供意見

政制及內地事務局回覆《香港01》查詢時表示,聯合國各條約機構就審議締約國的履約報告前,均歡迎非府組織提交報告。而有興趣提交報告的組織,亦須自行向相關委員會秘書處提交。

局方指,如非政府組織對報告格式或程序有疑問,可向特區政府查詢,政府樂意提供協助。

就報道提及「明基金會」的意見書,局方表示由於有關聯合國委員會只接受以機構而非個人名義提交的報告,因此局方建議對方在報告署名機構名稱。局方強調並沒有參與撰寫有關報告,亦沒有就有關報告內容提供任何其他意見。