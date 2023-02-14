跨境運輸業倡粵港澳司機資格互認 澳門交通運輸局允研究

民建聯立法會議員劉國勳，陳恒鑌及自由黨航運及交通業界議員易志明，今日與20多名跨境運輸業界代表，與澳門交通運輸局局長林衍新等會晤，業界期望粵港澳三地政府採取司機資格互認、車輛免檢，及引入通用於三地保險等，便利業界運作復常。



澳門交通運輸局局長林𧗠新回應指，會積極探討相關建議，期望短期內可先於港澳兩地落實，再以此作為試點與粵方協商，最終達至三地互通互認，真正發揮大灣區效應。參與會面的包括澳門交通運輸局副局長李頴康，及局長秘書兼港珠澳大橋三地聯合工作委員會辦公室澳方主任何翠珊。



劉國勳於會後表示，業界與澳門局方透過坦率討論，增強了業界對澳方運輸政策的理解，他認為只要港澳雙方多向前走一步，發揮先行先試功能，相信可推出更多政策突破框架，使粵港澳三地發展更緊密一致。

業界代表指出，社會歷經新冠疫情後，社會復常，惟跨境運輸業面對不少困難，包括跨境車輛須分別向三地領取駕駛證、驗車維修及投保等，成本不菲也費時，窒礙和拖慢了同業復業速度；他們十分期望三地政府採取資格互認，即是司機資格互認、車輛免檢，及引入通用於三地保險等。

立法會議員陳恒鑌及易志明表示，問題已困擾業界多年，他們也同步積極跟進，包括將議程落入聯盟本年人大提案倡議書內。

另外，業界也提出放寬處理港珠澳大橋營運車輛車齡期限，因大橋啟用時只批准不超過六年期車輛營運，惟疫情跨越三年，期間他們幾乎完全停運，車輛也有三年沒有運作，為彌補疫情期間的損失，遂要求當局延長車輛的車齡期限及批准增加班次。林𧗠新稱會稱極考慮。

劉國勳表示，會議上業界與澳門方就其他議題交換意見，如跨境貨櫃拖頭的卸貨安排、兩地駕駛考試準則、三地驗車標準，及調整危險品定義等等。

此外，林衍新透露，大橋粵港澳物流園興建項目正如火如荼，澳方有望於本年內實現初期運營，屆時將邀請業界考察參觀。