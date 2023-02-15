博彩稅｜政府稱審慎考慮調整建議　吳傑莊倡增加種類堵塞外圍

新民黨早前就《財政預算案》提出增加足球博彩稅的建議，引起香港賽馬會反駁該黨不了解馬會業務，指增加稅率或影響捐款。新民黨立法會議員何敬康今日（15日）就博彩稅提出口頭質詢。財經事務及庫務局長許正宇回應指，為確保政府財政的可持續性，會在不影響民生及維持低稅率的前提下，研究不同措施增加政府收入。



關注社福政策的選委界立法會議員管浩鳴指，馬會是本港最大型的慈善機構之一，去年共捐出66億元，擔心一單增加馬會的博彩稅，會影響慈善機構的財政情況。選委界吳傑莊又指，外圍非法賭博情況增加，詢問當局會否增加博彩牌照及種類。



許正宇強調政府並不鼓勵賭博，而是社會上有此需求，故在有限度及受規管下回應公眾所需。（資料圖片）

回應公眾所需 同時避免非法賭博

就何敬康的口頭質詢，許正宇強調政府並不鼓勵賭博，而是社會上有此需求，故在有限度及受規管下回應公眾所需，避免社會出現非法賭博。至於調整稅收以增加政府收入，許正宇表示，在不影響民生及維持低稅率下，政府會研究以不同措施增加收入，包括調整稅率。他續指，當局會按照政府財政情況、香港經濟環境及對社會各階層的影響，審慎考慮調整足球博彩稅的建議。

何敬康追問指，2022年度的馬會年報顯示，馬會旗下的儲備基金、慈善信託基金，及投資基金共有1,135億元結餘，港府對馬會持有龐大的可動用資產將如何監管？許正宇指，馬會屬獨立私人機構，政府發牌規予馬會以監管博彩活動，但不涉及資產監察，直言：「知道市民有建議增加博彩稅以增加收入，馬會亦有所有回應，但政府要多方面考慮，會審慎行事。」

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若加稅憂影響慈善機構運作

亦有議員對增加博彩稅的意見持保留態度。建築、測量、都市規劃及園境界議員謝偉銓直言：「賭博係維持佢哋（市民）生命......精神食糧，各種社會政策，考慮加稅是否適時措施？」另外，管浩鳴又擔心增加博彩稅後會影響本地慈善機構的財政情況。

選委界吳傑莊亦留意到「外圍體育賭博玩法愈嚟愈多」，據悉去年有55萬人參與非法外圍投注，涉及金額超過140億元利潤，詢問當局會否開設更多博彩種類，例如籃球、一級方程式等，以減少外圍賭博，同時增加港府稅收。

不少慈善機構都接受馬會資助。（資料圖片）

民政及青年事務局副局長梁宏回應指，如該賭博項目有龐大及持續需求，而有關需求持續透過非法途徑得到滿足，即使投放大量資源加強執法，也未必可切實及圓滿解決問題，再者，規範該類活動的建議獲社會支持，當局即會考慮增加合法賭博種類。不過他指按當局掌握的資料及與警方溝通後，現時未見到有需要增加合法博彩運動種類，當局會再密切留意。