財委會主席：批款唔係議員「業績」　倡訂立檢討稅基時間表開源

外界對立法會財務委員會每年撥出多少款項及審批時間尤其關注。新接任財委會主席陳振英接受工聯會立法會議員鄧家彪訪問，指「順利批出（撥款）只係順利配合政府施政」，強調不是議員「業績」。



隨着新一份《財政預算案》上月出台後，有聲音要求政府進行稅務改革，陳振英非常認同本港稅基狹窄，直言「太少間接稅」，認為預算案無提及稅務檢討，是有點美中不足，建議政府訂下檢討方向及時間表。



陳振英表示，多少項目、批款金額均是由政府決定並提交上立法會，而議員的責任是「認真審議」，強調不代表要留難政府、問一些令官員感到難堪的說話。他以中大醫院延遲還款項目為例，指該項目早在衛生事務委員會討論時，議員已提出不少意見，而政府官員亦有聽取意見並進行修訂，再交上財委會，認為這正是「有力監察政府、順利通過項目」的例子。

提到預算案，陳振英認為雖然政府有因應財政狀況而「減甜」，同時開拓新的收入來源，如徵收香港賽馬會為期5年、合共120億的足球博彩稅，但他仍質疑政府無處理稅基狹窄問題，認為政府應研究徵收間接稅，至於該何時開始？陳振英說：「就要睇財爺嘅智慧。」

不過對於香港來年經濟展望，陳振英持樂觀態度，他相信來年經濟會有所增長，整體而言，經濟較去年好，但仍未能回復至疫情前水平，但隨防疫限制撤銷會逐步好轉。