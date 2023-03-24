南沙「港澳青創新十條」推介會　逾300青年參與

「灣區賦能 青年築夢」《南沙方案》及南沙「港澳青創新十條」香港專場推介會周三（22日）舉行，超過300名青年參與。



活動由商務及經濟發展局副局長陳百里、民建聯立法會議員劉國勳、新民黨立法會議員何敬康、中聯辦九龍工作部副部長祝小東、廣州市南沙區委常委及廣州南沙海外聯誼會會長阮曉紅、油尖旺民政事務專員余健強、香港廣州南沙聯誼會會長陳麗芳、廣州南沙海外聯誼會副會長邱靜慧、廣州南沙海外聯誼會副會長張博義擔任主禮嘉賓，並簽署名合作框架協議，為兩地青年機構牽線。

陳麗芳表示，香港廣州南沙聯誼會向來關心青年發展，致力舉辦各類吸引年輕人的活動，積極發揮橋樑聯誼作用，讓香港青年人更好地融入粵港澳大灣區貢獻力量。

阮曉紅指，粵港澳大灣區正加速融合發展，南沙將以全面實施《南沙方案》為契機，立足灣區所向、穗港兩地所需所能，加強兩地規則銜接、機制對接，實現優勢互補、互利共贏。

陳百里：期待與南沙有更多領域合作

陳百里則表示，現在是「拼經濟的時代」，香港憑着自身優勢，做好「引進來、走出去」的角色，一方面幫助內地企業透過香港平台連通世界，另一方面都將海外的項目、人才及資金帶到內地。他說，香港會繼續做好「背靠祖國、連通世界」的角色，之後都會推出一系列的新措施。陳百里指，今次南沙「港澳青創新十條」是一個很好的開始，期待以後和南沙有更多其他領域上的合作。

推介會後隨即舉辦「紫荊開福 香江啟航--癸卯年香港廣州南沙聯誼會春茗」晚會。廣州市南沙開發區黨工委副書記謝偉、民政及青年事務局局長麥美娟、中聯辦九龍工作部處長黃小銳、中聯辦港島工作部協調處處長蔡曉珊等人出席。

麥美娟指，特區政府非常重視青年發展，民政及青年事務局將會多管齊下協助青年融入國家發展大局，讓青年人能夠把握大灣區的發展機會，在大灣區發展事業。