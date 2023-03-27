10年接逾11萬宗涉違商品說明例投訴　88人判監最長囚27個月

本港過去10年涉及《商品說明條例》的投訴逾11.4萬宗，分別來自海關、通訊事務管理局辦公室及消委會。截至2月底，海關接獲7.2萬宗懷疑違反條例的投訴，當中有714宗檢控個案，包括監禁及罰款，88人被判囚，最長判囚27個月。



陳百里向立法會交代《商品說明條例》執法情況（資料圖片）

根據政府資料，完成檢控個案有714宗，其中定罪個案660宗，法庭判監個案有123宗，最長監禁期為27個月，共有88人被判囚。罰款個案有502宗，金額介乎500元至15.2萬元不等； 另有15宗個案，在獲得律政司司長書面同意後，接受商戶停止有關營商行為共17份書面承諾；其餘投訴則轉介予相關執法部門或機構跟進。

消委會則平均每年接獲3萬宗懷疑涉及不良營商手法投訴，當中60%經調解後能圓滿解決，因此共計有7至8成個案能夠透過執法、警告或調停方式處理。

商務及經濟發展局向立法會經濟事務委員會交代《商品說明條例》過去10年的執行情況，副局長陳百里稱，海關接獲7萬多宗投訴中，有3.4萬多宗因沒有足夠資料，未能透過條例處理，餘下約3.7萬宗中，有2,322宗可以處理，包括1,050宗已採取跟進，如簽承諾書或發警告信，海關亦就714宗個案提出檢控，成功檢控率逾90%。

議員質疑法例成效

不過，選委界議員陳紹雄希望當局解釋每年投訴個案的趨勢，是按年上升或下降，及背後的原因。海關助理關長（情報及調查）胡偉軍回應指，服務方面的整體趨勢向下，指2019年疫情前投訴數字超過4,600宗，去年已跌至2千宗，認為成效卓著。

自由黨批發及零售界議員邵家輝指，經過3年疫情，旅客對香港十分重要，他指一名內地來港女遊客在社交媒體發帖，指在銅鑼灣一間藥坊購買藥材時，疑陷入「斤兩錢」騙案，被要求支付11萬港元，詢問海關會否向內地旅客宣傳，避免誤入騙局。

商務及經濟發展局副局長陳百里回應指，海關設立「快速行動隊」，接到投訴後會即時派人到相關商舖處理，亦會派人到旅遊熱點派單張，加強旅客對不良營銷手法的認知。