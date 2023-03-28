申請過渡屋｜第4季推中央統一平台供申請　盧偉國批進展太慢

立法會一個委員會今日(28 ）討論過渡性房屋申請安排，房屋局預計分別於今年第二季推出中央通用申請表格、第四季推出中央統一平台，申請人可透過平台交表，獲得申請編號，之後可於網上查詢申請進度及結果。



不過，經民聯主席盧偉國不滿推展統一平台的時間表太慢：「使唔使等到第4季呀？」他指過渡性房屋是為協助不適切住房的市民盡快改善住房環境，形容「辦法總比困難多」，希望局方盡快處理。



現時過渡屋營運機構要將項目不少於八成單位供甲類租戶，並預留不多於兩成單位予乙類租戶。有項目將比例調整至六比四，並已獲批，當局建議容許日後未落成、位於新界的項目，亦可預先申請調整甲類及乙類租戶比例。

在今日（28日）改善基層住戶居住環境事宜小組委員會上，房屋局副局長戴尚誠表示，當局又建議容許未落成的新界過渡性房屋項目，營運機構調整輪候傳統公屋不少於3年申請人、即甲類租戶，及其他申請人、即乙類租戶的比例。他表示，按照機制，會先處理甲類租戶的申請，有單位剩餘後再處理乙類租戶的申請。

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委員會副主席、立法會議員梁文廣關注日後當簡約公屋落成後，是否仍需要硬性規定維持甲乙類租戶比例。戴尚誠解釋稱，一些市區項目由於有很多人申請，若沒有甲乙類租戶比例，乙類租戶可能無法申請到部分項目。當局希望取得平衡，亦會靈活調整，不排除日後一些項目純粹設定甲類租戶優先。

如土地未有長遠用途 政府不反對延長作過渡屋

經民聯盧偉國贊成調整甲乙類租戶比例，因為甲類租戶已輪候公屋至少3年，未必會選擇過渡性房屋。他關注當局會否考慮延長住戶的居住期。

戴尚誠指，假如相關土地未有長遠用途，當局原則上不反對延長作為過渡性房屋，會因應每個項目，逐一考慮。政府目前已找到的土地，可提供超過2萬個過渡性房屋單位，已有約7000個單位投入服務，預計未來兩年另外有約14000個單位落成。