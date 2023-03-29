議員提招商引資　批外國對港無理中傷　促填補海外辦事處空缺

疫情過後，如何招商引資、振興經濟是重要課題。經民聯工業界立法會議員吳永嘉今日（29日）在立法會提出「全面落實招商引資政策」，無立法效力的議員議案，及後獲得通過。他指香港經濟經過高低起伏，受到衝擊要重新出發，當務之急是引商引資，並指如要融入國家發展大局，特區要研究全國性文件，香港電台亦要加強宣傳力度。



此外，他指面對國際間對一國兩制惡意中傷，對香港營商環境無理指控，需要國家外交層面出手相助，希望特區與內地，由中央到地方各級政府溝通恆常化，形容搭通「天地線」才可以排解招商引資的困難。



吳永嘉。（資料圖片/廖雁雄攝）

多個部門均有招商引資 議員促協調工作

吳永嘉發言指，在特區急需用人之際，12個設有招商引財專組投資推廣組的海外辦事處，竟然有5個辦事處出現懸空職位，其中紐約辦事處最誇張，兩個懸空職位包括總監、副總監，促特區盡快填補空缺。

民建聯會計界立法會議員黃俊碩提出修正案，並指出不少部門招商引資，例如有投資推廣署、貿發局及駐外經貿辦，都取得「一啲」成效，不過機構各自為政、各有各做，協商協作都「差咁少少」，希望政府有增加力度、增加協調，理順決策及架構，避免架床疊屋。

創新科技及工業局局長孫東稱，選擇競爭優勢創科產業落戶香港時考慮4個條件，包括市場潛力，令香港成為亞洲、國際龍頭，有利GDP增長，創造優質職位，貢獻國家所需。商務經濟及發展局局長丘應樺指，有關政策局已經與100間企業溝通，投資推廣署與部門合作無間，認為成績有目共睹。