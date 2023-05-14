許正宇稱本港發展形勢好　全年經濟增長料5.5%　達預測上限

財經事務及庫務局長許正宇表示，本港現時經濟發展勢頭好，如果情況可持續，全年經濟增長「很大機會」近5.5%，即達至政府早前的預測上限。

許正宇又指，香港需要繼續發揮聯通內地和國際不同板塊的角色，對國家發展亦感樂觀，因此香港必須加強自身競爭力，而政府已經透過改革上市制度、舉辦家族辦公室論壇等，未來會繼續優化跨境理財通，並推動綠色金融和金融科技。



許正宇。（資料圖片/林靄怡攝）

許正宇今早（14日）出席商台節目表示，如果本港經濟發展勢頭持續，全年經濟增長很大機會達致政府早前預測上限的5.5%。他又說，國際貨幣基金組織和世界經濟論壇等國際組織都預測，今年全球經濟增長動力來自亞洲，當中重要元素是中國的經濟。

他說，在地緣政治變化下，香港需要繼續發揮聯通內地和國際不同板塊的角色，例如他早前出訪英國和歐洲多國，介紹本港服務。許正宇提到，行政長官李家超表明香港需要「三追」，包括「追時間、追結果及追前列」。

他說，在金融發展方面，現時有三大策略方向，一是提升自身市場競爭力，包括在3月推出上市制度改革等；二是加強與內地聯通，又希望進一步優化跨境理財通；三是在新金融領域方面，包括推動綠色金融及金融科技。

英國商業及貿易部國務大臣莊敦文（Dominic Johnson）早前訪問香港，與財經事務及庫務局長許正宇會面。（莊敦文Twitter）

許正宇強調，香港必須加強自身競爭力，而證券通交投暢旺，反映國際投資者持續透過香港門戶投資內地。他表示，早前出訪泰國和菲律賓時，對方都表示對人民幣業務有興趣，本港今年將推出人民幣交易櫃檯，目前已有多間藍籌公司提交申請，相等於市值四成的公司將會參與。

他強調，香港有良好金融監管，並獲國際貨幣基金組織肯定，即使地緣政治等客觀環境和主觀因素改變，在互惠互利的前提下，和歐美等國家仍有很多合作空間。他指歐盟有興趣了解本港虛擬資產交易管理和法律框架，香港應繼續用好國際化的特色，在金融發展上與不同國家互相借鑒。