迪士尼｜議員關注8連蝕　楊潤雄：開園至今帶動港經濟1161億

立法會經濟事務委員會今日（22日）討論香港迪士尼樂園連續8年錄得虧損。選委會界別議員林筱魯關注迪士尼由2005年開幕至今，只有3年有盈餘，究竟樂園何時能達致收支平衡，又指政府財政儲備減少，質疑應否由政府繼續補貼。



文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，樂園營運至今帶動本港經濟1161億元，約佔本地生產總值0.3%，同時為年輕人帶來就業機會。



楊潤雄強調，樂園在疫情前3年的財政狀況有明顯進步，但強調不能只看樂園整體賺或蝕，站在政府角度，政府自然希望樂園終能收支平衡，最好能有回報，但又指要同時檢視樂園對本港經濟的帶動、及青年就業及藝術發展等有正面作用。

楊潤雄：研與海洋公園等合作推廣

他又指，迪士尼樂園在疫情期間成爲本地旅客休閒目的地，儘管去年只開放190日，但本地入場人次達340萬，按年上升22%，總收入增加31%，升至22億港元。他又指，縱使需要開源節流，香港迪士尼完全沒有減低其企業社會責任，年內平均僱用約6100名全職及兼職員工、從不同院校招聘演藝、娛樂、工程、設計等專才，為年青人提供機會；及致力服務本地社群，包括派發近60000張門票予弱勢社群、投入超過3000小時義工服務等。

他補充，特區政府作為迪士尼投資者及股東，不會強迫對方每年必定要賺多少錢，但迪士尼是上市公司，本身亦有壓力需要有收益。他表示，明白外界看到迪士尼的財政可能會擔心長遠發展，他期望外界對迪士尼要有信心。

楊潤雄強調，政府會與園區合作，聯同其他旅遊品牌如海洋公園等推廣，讓旅客「有得揀」，相信隨著今年入境旅遊復蘇，加上樂園將有新園區落成，對未來業務前景感樂觀。

經民聯林健鋒關注疫情過後，會以甚麼方式吸引內地及海外遊客來迪士尼玩。楊潤雄說迪士尼本身是一個品牌，有吸引力，加上與海洋公園一起宣傳，可以讓遊客有不同選擇。新民黨容海恩關注樂園人手不足，又指本港樂園物價較其他國家的園區貴，火雞髀要160元，樽裝水要30元。

迪士尼：擬下月增每周開園時間

香港迪士尼樂園行政總裁莫偉庭表示，剛過去內地五一黃金周，內地旅客數目已回復至2019年前水平，樂園正檢視市場需求調整開放時間，計劃下月中起，由目前每星期開放5至6日，增加至6至7日，已開始招聘人手。