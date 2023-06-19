荷里活廣場兇案｜李夏茵：不涉照顧疏忽　江玉歡：過早「落閘」

鑽石山荷里活廣場兇殺案引起社會對精神健康的關注，立法會衞生事務委員會今日（19日）召開特別會議，討論為有精神健康需要人士提供治療和支援服務。醫務衛生局副局長李夏茵表示，經初步檢討，醫管局團隊在流程上跟從指引，疑兇有覆診和接受社區支援，事發前一段時間見過醫護，認為個案不涉及人手不足導致照顧上有疏忽，指個案屬無先兆的偶發事件。



不過，選委界立法會議員江玉歡指，政府指荷里活廣場兇殺案不涉資源和人手問題，是過早「落閘」；又指當局在事後提出的多項改善措施，不少早在2017年已提出。

李夏茵則回應指，根據現時掌握資料，個案屬無先兆的偶發事件，不涉人手資源，她又指不應將精神健康議題過度醫療化，指社會文化風氣、家庭教育甚至睡眠時間，與精神健康都有關係。 她又指，當局會研究改善精神健康推廣教育、兒童及青少年支援，及早找出隱蔽個案。

議員倡強制打針及中西醫協作

實政圓桌田北辰則指，目前獲社區治療令的精神病患者，治療以藥物為主，若不按時服藥，當局難以監管，建議探討以強制打針取代藥物。

本身是中醫師的選委界陳永光指，部分中醫藥有疏肝養心作用，本港亦有8000名註冊中醫師，認為當局可以在治療精神病患上，加強中西醫協作。

李夏茵指，精神健康諮詢委員會會深入討論，如何強化使用藥物或打針作為病人有條件釋放的條件，又指在社區「出事」的精神病患，未必屬於強制入院病人，因此當局會研究加強社區支援，包括增加家屬對病徵的認知。她又指，中西醫協作治療精神病，需要臨床基礎，包括有共同指引，相信醫學界需時商討。

醫管局會優化人手比例

醫管局會增加人手，務求到今年第四季將個案經理和嚴重精神病患者比例，優化至1:40。醫管局行政總裁高拔陞指，除護士外，職業治療師和社工亦可出任個案經理，若個別職系有較多人手，醫管局會在內部調撥。

另外，醫務衞生局2016/17學年起推出「醫教社同心協作計劃」，為每間參與學校成立由醫管局精神科護士、專責教師和學校社工組成的跨專業團隊，為有需要學生提供精神健康支援。李夏茵表示，至今有5個醫管局聯網和210間學校參與，當局正審視計劃成效，並研究讓更多學校參與。

第三季推支援照顧者熱線

勞工及福利局康復專員王秀慧，回應行會成員兼保險界議員陳健波問及當局對精神病患人士照顧者的支援時稱，政府將於今年第三季推出照顧者熱線，由專業社工接聽，如果當中有涉及精神健康個案，會與醫管局安排轉介。