汶川大地震15周年　截肢青年來港分享：不要自卑要勇敢

今年是四川汶川大地震15周年，全國政協常委胡定旭向民青局局長麥美介紹3位年幼斷肢，現已康復的年輕人，今日（21日）邀請她們來港分享，以鼓勵香港的年輕人。



今年是四川汶川大地震的15周年，民青局邀請3位年幼斷肢，現已康復的年輕人來港作分享。(直播截圖)

三名年輕人分別是黃思雨、胡月、魏云露，她們都有各自的經歷。

黃思雨在汶川大地震發生時，被困廢墟很久，解放軍未能夠救援，需自行鋸走腿部走出來，因傷口切得不好，治療過程都花很多時間處理傷口。她指，康復期間她由傷殘學校轉至只有她一個人是殘障人士的學校，走樓梯都不方便，令她心理不平衡，不想走路時後面有人看到她走路的姿態。黃思雨接受香港團隊治療，團隊帶她去購物時，她亦不敢穿裙子，但團隊鼓勵下終於有勇氣看別人目光，明白別人的目光也可以很善良，一直困着自己都是因為自己的自卑心態。

胡月認為自己沒有陰暗時期，只因是自己做截肢的決定，當時是地震後送往醫院途中自己決定的。她直言不想死，又覺得別人穿義肢在街上行走十分勇敢。胡月一直以為其他人認為穿義肢走路很奇怪，但她穿上義肢後，卻被別人稱讚十分勇敢，指邁出第一步就會有不一樣的天地。

魏云露地震當時亦進行截肢，但是傷口不斷長出骨刺及皮膚發炎，難以安裝義肢，因此她決定進一步截肢。她表示，家人和朋友對他的幫助很大，朋友們沒有歧視他，待她如正常人，認為「將褲腳放下來就變成正常人」。

三位年輕人都在汶川大地震時接受香港特區醫療團隊的治療，安裝義肢。她們現時都成為網絡紅人，為義肢公司的模特兒，又在網上解答截肢人士的疑問及鼓勵他們。