4萬兒童居劏房　工聯會憂損身心發展　促政府2025前取締劣質劏房

政府2021年人口統計數據指有21.4萬人居住在劏房，約18.9%為兒童，為數約4萬人。工聯會在今日（23日）大暑舉行記者會，指出夏天劏房的溫度比起其他房屋高出4至5度，加上兒童居住空間不足，影響他們身心健康，情況令人擔憂。有見及此，工聯會提出6項建議幫助居住劏房的兒童「告別劏房」，包括要求政府在3年內、即2025年前，完成全港巡查和優先取締劣質劏房，以及優化過渡性房屋或簡約公屋的編配準則，

工聯會立法會議員鄧家彪認為，政府現時措施不足夠，部門之間的合作較分散，未能互通。



工聯會提出短中長期建議 助兒童「告別劏房」

工聯會關注兒童居住不適切住房的問題，早前發表「告別劏房先由兒童做起」研究報告，開展社區支援巡迴講座，為現居於劏房的兒童家庭戶提供有效的社區支援政策及相關資訊。鄧家彪表示，不少兒童居於劏房，對成長不利，政府巡查成效不彰是目前主要問題。他引用屋宇署的數字，該署方本年度巡查指標依舊是1,650個，若要完成全港共107,200個劏房的話，需時長達65年。

工聯會建議設立3個時間表：首先在今年要成立劏房監督辦事處和組織巡查隊，定義劣質劏房；兩年後的2025年要完成全港巡查，建立登記資料庫；及在四年後的2027年落實公屋輪候期為4年。

三年內完成巡查及取締劣質劏房

當中定下2025年的目標，是因為這年就是簡約公屋開始落成入伙之時，是以工聯會期望政府在三年內，就能完成全港巡查和優先取締劣質劏房。

工聯會建議，政府要加強宣傳福利政策；短期內透過調研，為劣質劏房作定義；而且設大型劏房戶巡查，配合教育局詢問學生地址，了解兒童的生活環境，如巡杳期間發現有劏房違反相關條例，可即進行檢控及要求清拆。

長遠方面，工聯會希望政府建立劏房租客資料庫，鼓勵或禁止業主租出劏房給有兒童的家庭；亦促進一步完善劏房租管條例，建立劏房及業主登記資料庫，業主和地產代理須向差餉物業估價處登記備案（表格 AR2)，確保符合租管條例，經巡查合格後的劏房才可發出牌照；另外，簡約公屋應優先分配給有小朋友的家庭，縮短公屋輪候時間，避免搬完又搬，令兒童要轉校。

有小朋友不告訴同學居於劏房

鄧家彪指出，政府統計現時有21萬人居住在劏房，接近2成為兒童，估計最多有4萬兒童為劏房戶，明白有孩子的家庭基於貧窮，逼於無奈居住在劏房，大部分家庭都有資格申請公屋，是過去房屋興建的進度慢所𧗠生出的問題。他又指，小朋友在不人道的環境生活會影響身心，吃飯、睡覺、做功課都沒有空間會對身心有負面影響，另外，小朋友的自尊心亦是提出建議的主要原因，例如在九龍城，小朋友都不會告訴同學住劏房，只會告訴同學住哪一條街，甚至會影響其價值觀，覺得社會沒有機會給他們。

鄧家彪：不是口號，而是要實行

對於工聯會的建議，他表示「唔係口號而係要實行」，雖然政府每個部門比以往更重視劏房住戶的問題，但他認為「未夠」，部門的執法比較分散，部門間未必互通，像監察劏房結構安全的部門，又會否同時處理業主在租管條例方面的程序等，他指應聚焦監察有小孩的劏房。

工聯會觀塘社區主任余邵倫指，條例許多灰色地帶，家庭有額免水費，但一屋通常有4、5戶，未能每位住戶都享受福利。現時仍有福利幫助劏房戶，但條例較零散，加上劏房戶不知如何申請福利，可見其的認知較少，政府應加配套。