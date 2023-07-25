胡英明率團訪問大灣區　冀強化區域反貪協作

廉政專員胡英明昨日（24日）到訪粵港澳大灣區，5日訪問行程將訪問5個城市，與內地和澳門的反貪及檢察機構交流。他昨日到達廣州，與廣東省監察委員會主任宋福龍會面，交流粵港最新反貪情況和廉政建設發展，並介紹廉署籌備香港國際廉政學院的進展和探討合作機會。隨後幾日他會前往東莞、深圳和珠海，探訪三個城市的監察部門代表。



廉署代表團在28日亦將前往澳門，訪問澳門檢察院和澳門廉政公署，商討港澳反貪合作和最新區內廉潔狀況。代表團於同日返港。



廉政專員胡英明。（盧翊銘攝／資料圖片）

就構建香港國際廉政學院交流意見

胡英明表示會充分利用5天行程走訪區內多個主要城市，冀了解灣區最新發展情況，深入交流最新反腐倡廉工作，深化大灣區廉政建設合作，強化區域反腐力量，共同鞏固區內公平營商環境和廉潔文化，以積極配合國家發展方向。

他又稱廉署此行亦積極就構建香港國際廉政學院，與區內反貪及檢察機關交流經驗和意見，同時亦探討各方面的協作方案，有助學院日後成為區內與不同單位進行反腐交流、研究及培訓的重要平台。

陪同胡英明出訪大灣區的廉署人員包括執行處助理處長黃偉傑、防止貪污處助理處長張展杰、國際合作及機構事務處首席國際合作主任趙明華、執行處總調查主任黃漢傑、香港國際廉政學院總學院主任陳卓熙及參事董兆祺。