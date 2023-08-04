貧窮人口｜近40萬低收入住戶無就業　最低收入第10%月入僅4700元

隨着人口老化和經濟結構改變，本港貧窮問題日益嚴重。立法會秘書處整合分析政府統計處的數據，發現由1996至2021年的25年來，本港數十萬低收入住戶的經濟環境逐步惡化，愈貧窮情況愈差。高達39.6萬個低收入住戶沒有就業或失業，比例達74.1%，較25年前飆升超過1倍。



香港人口老化問題日益嚴重。（資料圖片）

人口老化 低收入人口74.1%無就業

立法會分析了貧窮人口數據，有多個貧窮問題尤其明顯。月入低於1萬元的低收入住戶當中，非從事經濟活動的住戶，即沒有就業或失業的人口，比例由1996年的33.8%倍增至2021年的74.1%，達到39.6萬個，而從事經濟活動的住戶則相對地減至25.9%，只有13.8萬個。

收入最低第10% 收入25年下跌13%

若以收入計算，25年間「貧者愈貧、富者愈富」的情況十分明顯。將全港住戶排列，100%是最有錢的人，第90個百分點的高收入人士，1996年月入4.93萬元，2021年已升至9.07萬元，增幅近84%。然後第10個百分點的低收入人士，1996年月入5,400元，到了2021年收入只有4,700元，未計通脹25年收入減少近13%。第90個百分點人士和第10個百分點人士的收入差距，亦有1996年的8.13倍進一步擴大至2021年近18.3倍。

今次統計上的低收入住戶界線為月入1萬元，作為參考，最低工資時薪40元，若每周上班26日，每日上班9小時，月薪為9,360元。若兩人家庭有一名住戶收入為9,360元，另一人無工作，平均住戶收入為4,680元。

全港排序第10個百分點的低收入人士，1996年月入5400元，到了2021年收入只有4,700元，25年收入減少近13%。（資料圖片）

長者低收入住戶達25.3萬 94.5%無工作

貧窮人口增加、收入減少的其中一個原因是人口老化，長者住戶由1996年的8.6萬個大增1.9倍至25.3萬個，當中多達23.9萬個是非從事經濟活動的住戶，比例高達94.5%。

貧窮人口大增之下，政府的恆常現金福利開支亦飆升，其中與長者相關的福利開支近10年升幅尤其明顯。2013年推出長者生活津貼，已令2012至23年度長者相關的恆常現金福利開支按年飆升134.2%至149億元。而2022至23年度，相關開支更進一步升至373元，較1996至97年度增加超過12倍。至於綜緩開支，這25年間亦增加了3.2倍，部份是受到疫情下經濟表現影響。

低收入者私人市場租住 租金佔收入93.1%

雖然部份低收入人士仍有收入，而政府亦有龐大的福利開支，但租金大幅蠶食他們的生活費。租住包括劏房在內私人單位的低收入非長者住戶，剔除沒有收入的住戶後，租金比例竟高達93.1%，差不多是「成份糧用來交租」。這個比例升幅極大，1996年還只是23.8%，2016年達到54.3%，而2021年竟進一步升至93.1%。

統計顯示，低收入人士在私人市場租住單位，包括劏房在內，租金佔收入比例高達93.1%。（資料圖片/鄭子峰攝）

8萬名低收入非長者非照顧者 沒出來工作

退休、失業的低收入長者的情況並不理想，另一邊廂，非長者低收入人士的情況亦值得關注。有8.13萬名非傷殘、非長者的低收入人士，是料理家務者及提早退休人士，然而他們並不是照顧者，即沒有和兒童、殘疾人士、長者等需要照顧人士同住。立法會研究報名特別指出，如果能更深入了解他們未能或主動選擇不參與勞工巿場的原因，並幫助他們解決相關障礙，讓他們更積極投入勞工市場，不單止有望改善他們的收入，亦能紓緩本港勞動力短缺的情況。