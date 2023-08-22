林定國率百人代表團訪成都北京　促進內地與香港交流合作

律政司司長林定國明日（23日）率領超過100人的代表團訪問成都和北京，促進內地與香港的交流合作。



林定國。（資料圖片/林靄怡攝）

代表團由香港法律及爭議解決業界組成，包括香港大律師公會、香港律師會、企業和其他代表，目的在於促進內地與香港的交流合作，並鼓勵內地企業善用香港的法律及爭議解決專業服務，以充份發揮香港在「一國兩制」下背靠祖國、聯通世界的獨特優勢，貢獻國家高質量發展。

成都舉行香港法律服務論壇 北京舉辦研討會

代表團將於周四（24日）在成都出席由律政司主辦、香港貿易發展局合辦的第六屆香港法律服務論壇，周五（25日）會在北京出席由國務院國有資產監督管理委員會主辦、商務部條約法律司和律政司共同舉辦的第二屆「一帶一路」法律挑戰與應對策略研討會。本屆研討會將重點探討香港普通法制度的優勢，和香港法律服務能如何支持內地企業「走出去」，以及協助內地企業克服在拓展海外業務時所面對的法律挑戰和風險。

林定國亦會參觀成都天府中央法務區，以及與在北京參與香港法律系學生內地暑期實習計劃的學生和內地相關單位代表會面。

代表團將於周六（26日）返港，在他離港期間，律政司副司長張國鈞將署理律政司司長職務。