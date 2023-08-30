李立業料百名海外醫生加入醫管局　河套應急醫院年底可照胃鏡

本港公營醫療體系壓力爆煲，民建聯立法會議員梁熙今日（30日）舉行「為香港醫療尋出路」圓卓會議，邀請一眾業內人士分享見解。其中，醫院管理局總行政經理李立業表示，有信心有100個海外醫生將會加入醫管局，解決人手的燃眉之急，又透露河套區「中央援港應急醫院」 將於今年第四季開拓胃鏡等內窺鏡、篩檢抗藥性細菌，以及進行睡眠測試等服務。



不過，分別曾在公營醫院和私營醫院工作的腸胃肝臟科專科醫生劉紹輝質疑，公營醫院醫生職責不清，行政工作佔診症時間三分之二，直言：「你請個兩萬元的文職，好過請十幾萬元嘅醫生去做行政工作。」



提到兩名聯合醫院醫生疑「開漏藥」令女病人鄧桂思出現急性肝衰竭，裁判官昨日（29日）撤銷兩名醫生的控罪，李立業表示不便評價事件，惟坦言事情告一段落對醫管局而言是「鬆一口氣」。



醫管局強調善用科技分流病人

李立業表示，醫管局每年專科門診服務的服務量已達800萬人次，故醫管局積極透過善用科技分流病人診症過程的輪候時間。他舉例指，公營醫院引入了「電子通道」，病人只需下載應用程式「HA Go」則可進行電子登記，避開人流排隊。「HA Go」亦能提供電子病假紙、電子血液測試報告，又可以遙距診症，為偏遠地區、在囚人士等提供線上服務。他期望，未來可向病人提供四種取藥方式，包括社區取藥和送藥上門。

李立業坦言，現時轉介診症輪候時間長，期望未來可以公私營合作分流病人，其他專科如耳鼻喉科則由專業護士率先篩選病人和分流。另外，吸納人才亦是緩解公營醫療壓力的不二法門，李立業指自疫情期間與內地醫護合作後，對內地醫護來港工作更有信心，直言：「有信心在適當調整下，可以合作」。

百名海外醫生 三分之二來自英國

李立業又表示，有信心100個海外醫生將會加入醫管局，透露當中三分之二來自英國，其餘來自澳洲等地，認為可解決人手短缺的燃眉之急。

不過，100名答應來港服務的海外醫生，大多都是透過「有限度註冊」，是否意味醫管局吸引力不足，難吸引「特別註冊」下獲承認的海外院校的醫護來港？李立業認為，「特別註冊」有大學承認，畢業生或希望「遲啲先決定」，因為他們的選擇較多元化。他重申，香港仍有一定吸引力，包括本地醫護薪金、文化等。

河套應急醫院將可做睡眠測試

他又透露，計劃於今年第四季進一步拓展河套區「中央援港應急醫院」的服務，包括處理照內窺鏡、篩檢抗藥性細菌，以及進行睡眠測試，另外又透露正協調在當地舉辦與內地醫護的交流活動。

被問到河套區「中央援港應急醫院」 會否全面使用內地醫護人手，醫管局對聘用內地醫護態度是否相對保守？李立業重申，期望在應急醫院內增加內地與香港醫護的交流，至於整間醫院均由內地醫護運作，則要「一步一步來」。

醫生批公立行政工作過多：點解唔請文職？

分別曾在公營醫院和私營醫院工作的腸胃肝臟科專科醫生劉紹輝指，政府近年不斷增加撥款予公營醫院，醫護人手亦有增加，惟輪候時間不減反增。他認為這源於公營醫生診症以外的工作過多，舉例指公營醫生常需要負責行政工作：「幫個病人book呢樣嘢、book嗰樣嘢，用咗醫生診症三分之二時間」，直言：「不如請個2萬元Clerk（文員），好過請十幾萬一個醫生去做行政工作」，形容現時公營醫院運作「事倍功半」。

莊柏醫療集團行政總裁莊文煜就改善公營醫院運作提出解議，包括重新審視及簡化醫療紀錄，減少醫生、護士的行政工作，認為可增聘文職人員，協助病人登記和操作系統。另外，他又建議增加門診設備，例如每部電腦增加一部顯示器可以同時顯示病人不同的數據，一目瞭然，減少轉換畫面的時間。

倡中港醫療紀錄互通 香港保險可內地使用

為便利香港人在內地接受港式醫療 ，莊文煜建議擴大長者醫療券內地使用範圍，經衞生署認可的內地機構能使用醫療券，衞生署也可以擔當監察角色。他亦建議香港人在香港買的保險，可以在大灣區香港人辦的診所或者醫院使用，而兩地醫療紀錄亦應互通，以便病人得到可持續的護理。