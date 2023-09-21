JPEX案｜江玉歡促說明涉事平台是否有問題　否則如天台漏水用碗裝

虛擬資產交易平台JPEX涉違規經營，至今共11人被捕，但JPEX依然與證監會互相隔空駁火。本身是律師的選委界立法會議員江玉歡今日(21日)在電台節目表示，警方「高調拉人」，但涉事平台卻「永不放棄發出呼籲」，認為警方應更清晰說明有關投資平台是否有問題，否則如天台漏水，應在根本上修補天台，而並非只用碗裝水。



江玉歡。（鄭子峰攝）

江玉歡表示事件越滾越大，要反思現時本港對新興投資平台的監管制度是否完善。她說，在《證監會條例》下，證監會有責任防止公眾受騙並盡量減低相關損失，質疑當局未有效推廣或教育大眾。

JPEX案中有虛擬貨幣找換店負責人被捕，涉案的場外找換店主要是讓虛擬資產投資者將現金互換成虛擬貨幣進行投資，是否需要加強規管？江玉歡指新新發牌制度能監管，又留意到有現鈔找換店亦提供相關服務，但現鈔找換店由海關規管，參考其他地區允許金管局對該國的虛擬資產服務商金融公司監管，建議在本港可統一交由香港金管局進行監管。

至於KOL宣傳虛擬資產的規管，江玉歡指暫時留意不到有實質法例說明，她提到早前有傳媒朋友向她揭露其他投資陷阱，KOL未有了解清楚「照稿讀」令市民蒙受損失，反觀內地有規管，認為香港都要加強管制。