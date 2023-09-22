考察新疆見一望無際太陽能板　葛珮帆：香港水塘可太陽能製造氫氣

民建聯立法會議員葛珮帆早前考察新疆的氫能發展後，認為香港可以利用香港的水塘安裝太陽能發電站製造綠氫，指早年機電工程處曾經在水塘做試驗，而現今太陽能發電站及氫能設備已經更加成熟，應加快規劃及建設加氫站，及制訂法規，推動氫能運輸及其他應用。



國家為確保能源安全及應對全球氣候變化，大力推動新能源發展並提出「雙碳」目標，港府亦提出2050年碳中和願景。葛珮帆周二（19日）到新疆庫車參加香港中國企業協會能源行業委員會的新疆考察活動，到訪內地現時規模最大的光伏發電直接製造氫氣的項目，即由中石化集團投資的「新疆庫車綠氫示範項目」，包括光伏廠、製氫廠及塔河煉化用氫裝置。

該項目利用新疆地區豐富的太陽能資源發電直接製造綠氫，替代煉油加工中使用的天然氣製氫。光伏電站佔地9,700畝，等於約906個標準足球場的面積，由2萬組光伏板組成，電解水製氫能力為每年2萬噸，儲氫能力21萬標準立方米，每小時輸氫能力2.8萬標準立方米，每年可減少二氧化碳排放48.5萬噸。項目是內地綠氫煉化首次實現大規模應用，對實現碳減排具有重大示範作用，光伏電站更計劃未來引水種草牧羊，為當地居民改善生活。

葛珮帆說她看到在新疆天山腳下一望無際的光伏板，感到嘆為觀止。她認為氫能發展是國際大趨勢，潛力巨大，以光伏等可再生能源製氫為主的綠氫產業，是戰略性新興產業，是成為落實「雙碳」目標的重要舉措。