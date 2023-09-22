逾六成受訪者政治冷感　近半認為政黨未能有效監督政府

中文大學一項調查發現，超過六成受訪者對政治「沒甚麼興趣」及「完全沒有興趣」，近半受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」，超過兩成受訪者認為政黨能監督政府。



調查顯示約六成市民對政治無興趣。（資料圖片）

市民政治冷感比例增

香港中文大學香港亞太研究所7月20日至8月21日期間，訪問711名市民，調查顯示有 62.9%受訪者對政治缺乏興趣，較去年增加7.4個百分點，表示對政治有興趣的只有34.2%受訪者，與去年比較下跌7.7個百分點。

過半受訪者認為政府不在意「我」想法

調查提及市民對政府的看法，55%的受訪者同意「政府官員不太在乎我這類人的想法」，21.5%回答「一半半」，而表示不同意的有 16.2%。其次，51.9%的受訪者同意「像我這類人對政府的政策並無任何發言權」，18.3%回答「一半半」，而表示不同意的有 25.1%。最後，40.9%的受訪者同意「有時候政治和政府的事很複雜，像我這類人是很難了解的」，25.8%回答「一半半」，而表示不同意的有 29.0%。

逾四成人認為政黨未能有效監督政府

另外，調查結果顯示，47.1%受訪者不同意「香港政黨能夠有效監督政府」、50.7%受訪者不同意「香港政黨基本上能夠代表到不同市民的意見」、43.6%受訪者同意「香港政府若果沒有政黨支持，很多政策都不可能順利推行」。