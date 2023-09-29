區會選舉｜譚耀宗：完善選舉制度「最後一公里」　呼籲選民投票

國家主席習近平在國慶招待會上發表講話，重申對港政策堅定不移。全國港澳研究會副會長、心全國前人大常委譚耀宗指，中央對港方針沒有改變。譚又形容12月的區議會選舉是本港完善選舉制度的「最後一公里」，呼籲選民透過投票表示對「一國兩制」的支持。



譚耀宗呼籲市民在12月的區議會選舉中投票。(資料圖片/馮子健攝）

國家主席習28日在北京舉行的慶祝中華人民共和國成立74周年招待會上，發表重要講話，強調要繼續全面準確、 堅定不移，貫徹「一國兩制」方針，落實愛國者治港， 並支持本港發展經濟改善民生，發揮自身特點和優勢。

譚耀宗今日（29日）表示，中央對港方針沒有改變，不會反反覆覆，積極參與大灣區建設，保持社會長期繁榮穩定，是特區政府要做的事。

他指,香港作為國際城市，有很多優勢，在人民幣國際化方面有發揮空間。他又指，中央明白港人希望在內地置業或資金流動方面能夠更方便快捷，但為防範金融風險，相關政策步伐不能太快。

呼籲選民區選投票 以示對「一國兩制」支持

至於本港12月10日舉行的區議會選舉，選舉管理委員會昨日（28日）公布詳細選舉安排。曾是民建聯前主席的譚耀宗形容，12月的區議會選舉是本港完善選舉制度的「最後一公里」，扭轉過去有人利用區議會，試圖破壞政府施政，拖慢、癱瘓、攻擊及抹黑政府，不符合愛國者治港精神的情況。

譚耀宗呼籲選民透過投票，表示對「一國兩制」的支持。