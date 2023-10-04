民建聯晤印尼商會　倡讓港商參與遷都計劃、增外傭培訓

民建聯上月換屆後，聚焦「聯通世界」等四個發展方向。新任黨主席陳克勤聯同民建聯立法會議員周浩鼎、顏汶羽與香港印尼商會會面，提倡讓香港的專業服務和企業參與當地遷都計劃，又建議增加印傭培訓課程，包括本地菜式烹飪等。



陳克勤昨日（3日）聯同民建聯立法會議員周浩鼎、顏汶羽與香港印尼商會代表會面。（民建聯提供）

陳克勤倡港商參與印尼遷都計劃

印尼最快2024年將首都從雅加達遷至東加里曼丹省的新首都努桑塔拉，當地對各項基建及專業服務有相當大需求。陳克勤昨日（3日）聯同黨友周浩鼎、顏汶羽與香港印尼商會會面。陳克勤表示，國家為印尼興建雅萬高鐵，關係密切，民建聯盼持續鞏固香港和印尼之間的經貿合作關係，希望舉辦簡介會，讓香港的專業服務及企業，能夠參與當地遷都的計劃。

周浩鼎冀印尼企業來港創業板上市

周浩鼎則在會上關注，政府正籌備激活創業板的籌備工作，包括簡化轉板機制的諮詢等。周浩鼎希望能向印尼具潛力的企業多宣傳，吸引印尼企業來港透過日後的創業板上市。他又說當地普遍商界和內地的合作，也傾向使用香港的普通法法律，反映印尼商界對香港有信心。

顏汶羽冀增印傭烹飪、護老培訓

顏汶羽關注印尼傭工培訓，期望政府可考慮增加強制性及自願性印傭培訓課程，讓剛抵港及有意提升服務質素的外傭參與，其中可包括本地菜式烹飪、護老及幼兒照顧課程、認知障礙症人士照顧技巧等，提升印傭專業技能，亦建議本地組織在假期為印傭提供興趣班，提升她們的服務技能。