施政報告｜銅鑼灣街市啟用不足30年　梁熙：商販指狀況佳不急翻新

《施政報告》提出銅鑼灣街市全面翻新計劃，不過在裡面經營的商販向民建聯求助，擔心因翻新而停業失去顧客，又指街市啟用不足30年，狀況良好，認為不用迫切翻新。



建築物狀態良好 憂成香港仔街市翻版

民建聯立法會議員梁熙表示，灣仔支部主席周潔冰及副主席穆家駿收到求助，多名銅鑼灣街市租戶擔心翻新工程下要停業，失去老顧客，之後重開生意一去不返。

他們聯同商販代表與食環署街市活化組統籌主管及灣仔區環境衞生總監會面，商販代表指，銅鑼灣街市在1994至95年啟用，至今不足30年，是區內相對較新的街市。之前翻新的香港仔街市在1983年啟用，相比之下銅鑼灣街市年期較新，而且結構和通風狀況良好地下濕貨區亦已經安裝冷氣，認為沒有迫切性要翻新。

香港仔街市翻新後今年4月重開，但人流不足，陸續有商戶退租，因為翻新1年半期間居民已經習慣到其他地方買菜，老顧客一去不返之餘，翻新後租金亦翻倍。銅鑼灣街市商販擔心會重蹈覆轍，希望政府押後翻新。

食環署代表指，銅鑼灣街市翻新只是初步建議，仍需要做評估，署方已經收到商販希望押後的意見，會一併考慮其他市民意見和初步研究資料，適時再諮詢商販及銅鑼灣街市管理諮詢委員會。