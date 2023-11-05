中聯辦譴責美方向香港司法施壓　斥「拙劣政治表演」注定適得其反

中聯辦堅決反對和強烈譴責部分美國國會議員提出香港制裁法案，批評美方再三向香港司法施壓，形容是「拙劣政治表演」，稱注定是適得其反、徙勞無功。



中聯辦也在早上七時舉行國慶日升旗儀式（中聯辦網頁圖片）

中聯辦斥「拙劣政治表演」注定適得其反

中聯辦今日（5日）發聲明表示，堅決反對和強烈譴責一些美國政客炮制所謂「香港制裁法案」，叫囂對香港特區政府官員、檢控官及法官實施制裁。發言人指，美國政客操弄政治，公然對香港特區政府官員以及執法、司法人員實施所謂「制裁」，粗暴干預香港司法，是對其標榜的民主法治的極大諷刺和嘲諷，形容這是「拙劣政治表演」，注定是適得其反、徒勞無功。

發言人又指，美國政客企圖通過施壓恐嚇，干擾和妨礙香港司法公正，只會讓全世界有識之士更加看清其「雙重標準」和險惡用心，並重申維護國家安全是屬於主權司法管轄區的內部事務，香港國安法在港實施不受任何形式干預，對所謂制裁嗤之以鼻，無畏任何恐嚇，定當繼續堅定履行維護國家安全的責任。

李梓敬到美國駐港澳總領事館抗議制裁

新民黨立法會議員李梓敬今午（5日）到美國駐港澳總領事館抗議制裁法案，他說美方派出多位高層官員訪華，尋求恢復關係，但另一方面，美方任由美國政客及反華港獨分子，提出制裁香港官員及法官的法案，直斥美國政壇虛偽醜陋，藉着渲染「香港問題」，為香港製造麻煩，以為可以拖垮中國崛起，打沉香港作為國際金融中心。

周浩鼎到美國駐港澳總領事館抗議制裁。（周浩鼎Facebook相片）

周浩鼎稱制裁法官不排除令中央審理相關國安案件

民建聯副主席陳勇和周浩鼎亦到領事館抗議，周浩鼎說強烈譴責美國政客踐踏香港法治，干預香港事務，認為提出制裁香港法官的目的，是要包庇幫助美國反中亂港的爪牙及傀儡，在國安案件審理中，能夠「甩身」逃脫法律制裁。他說要提醒美國政客，制裁法官不排除會牽動國安法第55條下的特殊情況，有外國勢力介入司法審理，把司法管轄權交由中央政府審理相關國安案件。