鄧炳強譴責借收押所重建造文章　但感謝提批評的「好朋友」何君堯

保安局長鄧炳強今早（13日）特別澄清，指留意到有人聲稱重建後的荔枝角收押所可媲美5星級酒店，設備豪華，強調這些聲稱與事實不符，指荔枝角收押所建立於1977年，由已婚宿舍改建，本身設計並非正式懲教設施，至今有46年，設施老化，應用科技實施「智慧監獄」也有困難。



鄧炳強又點名選委界議員何君堯是「好朋友」，邀請對方參觀收押所。而何君堯正是上周在立法會一個小組委員會會議上批評重建後的收押所如「五星級的家」。鄧炳強同時也譴責有人借事件寫文章指有官員是在「軟對抗」，與事實不符。



立法會工務小組上周三通過撥款逾55億元重建荔枝角收押所，何君堯當日在會上批評，重建後的荔枝角收押所是「五星級的家」，質疑設施不合理，設負壓病房、牙科設施及圖書館，形容立法會設備也及不上收押所， 認為「對囚犯太好服侍」。他當時又質疑設宗教設施：「做錯事的人搵個角落自我檢討便可，為何仲要俾個mosque（清真寺）你，有冇搞錯？」

鄧炳強今日指，重建後的設備不會較現在的設備多，繼續有醫療設施，另設一個綜合祈禱室，不是在裡面建造一個清真寺。

懲教署指確診個案主要集中在荔枝角收押所及赤柱監獄。（資料圖片）

鄧炳強續說，收押犯人數目過去10年倍增，由1500多人增至現時近3000人，但荔枝角收押所容量只有約1500人，目前已收容近1600人，部分收押犯人要暫時調到其他懲教設施，情況並不理想。

鄧炳強：不論對任何人也要有尊重

對於逾55億元重建費用是否太高昂，鄧炳強指今次重建涉及削去部分山坡，如果撇除相關特別工程，每呎重建費用與2011年重建大欖女懲教所相若。他又指，懲教設施亦涉及保安系統，單是更換閘門可能要30萬元至80萬元，因此將懲教院所重建費用與住宅和酒店直接作簡單比較，並不恰當。

鄧炳強又反駁指，有些論點說這些是犯人，用不著對他們這麼好，但他指不論是對甚麼身份的人都應有尊重，提供穩妥、安全、人道、合適的管理環境，重申重建計劃是以實而不華、目的為本。

內地網站有文章批評花逾55億元重建荔枝角收押所，當中更指可能有少數死心不息者潛伏體制內，是「軟對抗」的組成部分（網易截圖）

內地網站流傳文章批官員搞「軟對抗」

鄧炳強又特別指出，有人利用件事特別寫一些文章，說有關官員是軟對抗，他認為這些寫法與事實不符，亦表示遺憾，甚至譴責。

在網上搜尋，可發現內地有網站上載一篇署名曾財安的文章，以「慷慨如斯！香港要花重金打造『人大口日慧監獄』，難怪假難民都聞風而至」為題，文章先以本港經濟狀況及政府財政狀況作開端，再切入荔枝角收押所的撥款申請，指「各政策局與部門出現你省你的，我花我的各自為政危險情況」，指在現時世界不景氣大環逆下「相信唯有特區在收押犯人的過渡設施上如此慷慨，不惜工本，說不定也是吸引越來越多假難民湧入香港的其中一個原因。」之後，文章指公務員體系內「死心不息『倖存者』依然不少，依舊潛伏在體制內，時劇伺機而動，這些人恐怕就是行政長官李家超日前所指的『軟對抗』的主要組戶部分。」

感謝「好朋友」何君堯 邀請參觀收押所

鄧炳強說：「我們同事做得好不好，你可以有意見，但我們問心無愧。何君堯議員是一個我很好的朋友，亦相信是大家公認很敢言的議員，我很感謝他提出一些論點，讓我明白到社會上有一些誤解。」他又稱相信何君堯是為香港整體利益的人，會邀請何親身到收押所參觀。