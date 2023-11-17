何君堯反對13億重置港灣消防局　倡學日本設人力消防車、水桶車

立法會財務委員會今日（17日）通過撥款13億1,030萬元，以重置港灣消防局來騰出用地，推進灣仔北重建項目，以提供會議及展覽設施、酒店和甲級寫字樓，目標是約4年內竣工。



選委界立法會議員何君堯稱，建築署應提供標書資料，讓議員知道標書金額，再考慮是否批出撥款。惟建築署工程策劃總監王安華指不能提供標書相關數字。



對此，何君堯不滿，問「咁今日投唔投票？」財委會主席陳振英則回應指：「好似我決定（投票與否）喎！」引來議員哄堂大笑。而何君堯最後投下反對票。



何君堯。（資料圖片/林靄怡攝）

促交通不便時 用水桶及竹架救火

會議上，何君堯在首輪發言指出，重置後的消防局樓高10層，但僅3層半作為消防用途。他又質疑，屆時交通擠塞，會否提供「人力消防車」，交通不便時又會否有「幾十個消防員，好似日本仔拎竹架去，救住火先？」以及認為要提供水桶車以備不時之需。

消防處副消防總長(機構策略)鄧榮華回應指，重置消防局位置之前，相信已經評估交通影響，同時已進行模擬推算，確定處理火警、緊急召喚服務的時間與現時相若。

港灣消防局。（資料圖片/林朗天攝）

何君堯：咁今日投唔投票？

不過，何君堯在次輪及第三輪發言時質疑招標問題，並建議建築署交代標書相關數字。雖然王安華稱不能提供，但會後補書面回覆，惟何君堯不滿，問：「咁今日投唔投票？」陳振英則提醒指：「好似我決定喎，唔係你（何君堯）話嘅喎！」在座議員隨即大笑，何君堯亦笑言：「多謝主席，我無意僭越權力，只係提出問題。」最後何君堯投下反對票。