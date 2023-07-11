港灣消防局拆卸　重置於分域碼頭　工程造價13.1億元料4年內竣工

政府灣仔北重建項目計劃將三幢政府大樓及港灣消防局，拆卸重建為會展設施、酒店及甲級寫字樓。商務及經濟發展局文件指，港灣消防局將重置至分域碼頭街及龍合街交界用地，包括已停用的海軍商場舊址，佔地約4,160平方米。工程會按古物古蹟辦事處同意，保留或紀錄海軍商場特徵原素。



整體工程造價約13億1,030萬元，該局計劃今年第4季向財委會申請擬款，預計展開工程後4年內竣工。立法會工商及創新科技事務委員會本周五（14日）開會討論。



商經局今（11日）向立法會工商及創新科技事務委員會提交文件，提到灣仔北重建項目下需要拆卸搬遷的港灣消防局，將在分域碼頭街及龍合街交界的用地、包括海軍商場舊址位置重置，佔地約4,160平方米。

保留或紀錄海軍商場特徵

該局建議將相關重置工程提升為甲級工程，按付款當日價格計算，預料建設費用達13億1,030萬元。工程將拆卸重置位址現有建策物，並按古物古蹟辦事處同意的保護措施，保留或紀錄海軍商場中的定義特徵元素。

工程亦會興建一所可容納9個泊車間和附屬設施的標準區消防局暨救護站、1個跨部門行動指揮中心、1個消防行動指揮中心；另會設置消防處牌照課港島辦事處、「社區應急準備體驗館」及提供1個不少於800平方米、與寵物共融的地面公眾休憩用地，用地內一棵具特別價值樹木會原址保留。

計劃今年第4季提交撥款申請

商經局指，該工程不但能維持該區的消防及緊急救護服務，還能應付灣仔北多項大型基礎建設及發展項目陸續落成後的需要，並稱現有港灣消防局將繼續運作至新的消防局啟用，因此在工程期間區內的消防及緊急救護服務不會受到影響。

至於「社區應急準備體驗館」，該局指將設有模擬不同場景的實體訓練設置及特有的教育展品，向大眾灌輸全方位的應急準備意識，提升市民面對危難或突發事故時的應變能力。

該局續稱，計劃今年第4季諮詢工務小組委員會及財委會後提交撥款申請，並會在獲得財委會批准撥款後展開相關工程，預計4年內竣工。