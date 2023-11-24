施政報告辯論｜歷逾20小時後通過致謝議案　李家超：細心分析

立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案，經過20小時14分鐘獲得通過。在第四節「共同維護和諧穩定、青年興則香港興」，民政及青年局局長麥美娟提到，國務院副總理丁薛祥周三（22日）會見港澳青年代表團，充份看到國家重視青年工作。



特首李家超則感謝議員提出的建議，指政府會細心分析和考慮。



立法會一連三日辯論《施政報告》致謝議案（廖雁雄攝）

立法會在星期三起，按四大主題討論《施政報告》議案。議案通過後，李家超表示感謝，指《施政報告》以「拼經濟謀發展 惠民生添幸福」為主題，除了在過去一年施政的基礎上提出有更深更廣的內容，亦闡述了香港需要發展的新領域和新方向。他說，感謝3日以來議員提出不同意見，政府會細心分析和考慮，讓落實相關措施時能更切合市民的需要和期望。

麥美娟在會上表示，去年底公布的《青年發展藍圖》有超過160項措施，協助青年應對「學業、就業、創業、置業」的「四業」困難。而《施政報告》中的青年章節亦獨立成篇，足見政府重視青年工作。

吳傑莊促《施政報告》要改變過去程序主導的程序（資料圖片/盧翊銘攝）

有參與港澳青年交流團的立法會議員吳傑莊，亦表示丁薛祥在會面中提出了四個希望，包括深刻認識國家發展大局，認識歷史發展正確的一面，加強青年的中華民族自豪感和主人翁意識，在大是大非面前立場堅定，堅決維護「一國兩制」，希望青年積極融入國家發展大局，在國家發展中貢獻力量。

吳傑莊說，四點希望樹立了青年發展工作和愛國主義教育的明確路向，特區政府應該進一步提升去年底公布的《青年發展藍圖》措施，更好地切實落實丁薛祥對青年的寄語和冀望。

陳國基、李慧琼呼籲區議會選舉投票

發言後段，政務司司長陳國基及提出議案的內務委員會主席李慧琼，都分別呼籲在12月10日區議會選舉投票。李慧琼期望區議會在當選後擔當宣傳和解說工作，推動《施政報告》提出的措施。