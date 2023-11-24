施政報告辯論｜謝偉俊批欠「民心」　引「紫砂茶壺論」促保獨特性

選委界立法會議員謝偉俊在今早(24日）《施政報告》辯論中，直指今年的報告「萬事俱備、只欠民心」，指以往多屆政府《施政報告》多先行經濟發展動力為主，但今屆明顯重點在《基本法》23條立法，認為香港現在由治及興理應更注重經濟發展，但反而仍在強調由亂到治，憂慮錯判形勢亦缺乏前瞻性。



他又質疑政府路線，指如要轉變香港「國際超級聯繫人」定位，變為「沒有色的夜明珠」普通內地城市，應「早啲嚮」給商界、市民心理準備；又引用前全國政協主席李瑞環「紫砂茶壺論」，冀香港保有獨有之處。他更引述評論指，特區政府最懶惰做法是凡事緊隨中央口徑，質疑是否符合香港利益，及是否中央樂見？



此外，謝偉俊又指《施政報告》對中產著墨少，以足球場上的中場喻作中產：「中場係最關鍵，中場打得好，場波就好睇，就會贏波嘅機會大。相反如果中場搞唔掂嘅話呢好多嘢搞唔掂。」



謝偉俊批施政報告欠民心。（資料圖片/歐嘉樂攝）

謝偉俊起身時便直言恭維說話不多講：「唔想好似食自助餐咁，樣樣講啲，只會聚集講一點就是老生常談一樣嘢，民心。」他又以報告用字與新加坡總理李顯龍的用字作比較，指《施政報告》多用「我」、「我們」，卻少用「你」、「你們」等字眼，關注市民聽完會否感窩心，抑或認為當局交代宏觀口號和政績工程。

他指，本屆政府非常勤力和積極解決很多「老大難」問題，但關注在「由治及興」要發展經濟的階段，重點仍放在保安和國安，擔心錯判形勢和缺乏前瞻性。

最懶惰最保險是凡事跟隨中央部委口徑

謝偉俊舉例，香港面對大型國際事件時，選擇的方向是緊跟國家表態，還是根據香港定位有空間微調，建議「適當時候唔好表態得咁快、咁盡」，並引述一份財經月刊文章指「最懶惰及最保險的做法是，凡事跟隨中央部委如外交部的口徑，但這樣是否符合香港最大的利益？是否中央政府最樂見呢？ 」

他指該文章提及港府應「識得內外有別」，形容對內場合政治正確非常重要，但會見外商、國際傳媒時，要釋放開放開明的信號，這個是香港的定位。他又提出疑問，香港現時是繼續行「國際超級聯繫人」角色，還是「聯合大灣區、做國內的一個城市」，如網民所言成為「沒有色的夜明珠」？呼籲政府 「早啲嚮、畀大家心理準備 」。

商界憂香港是否還是那個「紫砂茶壺」？

至於政府的財政狀況，他引述基本法《基本法》第107條訂明的理財原則是量入為出，避免赤字，質疑政府連續四年財政赤字，恐違反《基本法》，又指整本施政報告都未提及財困，直言：「引商界擔憂香港是否還是那個『紫砂茶壺』」，質疑政府「刮哂啲好嘢」。前全國政協主席李瑞環1995年評論香港工作時提出「紫砂茶壺論」，冀欣賞和保有香港獨有之處，切勿抹走香港的「茶垢」。

最後，他重申「得民心者得天下」，指港人不慣口號，再次呼籲政府「要早響、話畀市民知是否行緊新方向」。