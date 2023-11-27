議員視察西隧　陳恒鑌：三隧已飽和　冀下月實施分時段收費可分流

三隧分流第二階段的「分時段收費」下月17日清晨5時實施。立法會交通事務委員會今早（27日）到西隧視察，委員會主席陳恒鑌視察後表示，現時繁忙時段三隧車流已飽和，相信實施第二階段收費後，會出現不同程度的塞車，認為駕駛者在初段會有適應時間。



他又指首階段的「633方案」下，部份的士轉用西隧，議員將密切留意第二階段實施後數據，若發現現方案吸引力不足，委員會將與政府商討其他方案，法例亦容許運輸署在方案的實施時間和收費有所調整。



三隧分流第二階段的「分時段收費」下月17日清晨5時實施（資料圖片／梁鵬威攝）

委員會到西隧行政大樓，視察籌備情況並聽取運輸署簡報。陳恒鑌在視察後稱，方案是希望駕駛人士，在可行情況下提早或推遲行程，令過海路段有更多空間，改善車流情況。

他又指，現時三隧車流總和已令三隧飽和，相信實施第二階段後，亦會出現不同程度的塞車情況，認為初段會有適應時間，呼籲駕駛者忍讓。委員會又關注三隧的出入口附近道路交通，以及交通燈號的控制，已向運輸署要求改善，包括在港島出口，增加前往中環的路線。另外，委員又關注「易通行」收費系統的穩定性，運輸署則回應稱系統每小時能處理的車流量是現時流量的10倍以上。

陳恒鑌又引述運輸署表示，實施「分時段收費」時，西隧入口接近收費管道，將有顯示牌顯示私家車當時的收費，「出行易」手機應用程式亦會顯示相關收費。至於宣傳方面，運輸署已表示，在網上及電視節目有安排，陳恒鑌說由於實施時間已比原定推遲，相信有足夠時間宣傳。