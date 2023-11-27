稱黎智英非普通教徒　管浩鳴以教會性侵案舉例：天主教徒不犯罪？

英、美多國10名天主教教區主教早前聯署，要求港府立刻無條件釋放壹傳媒創辦人黎智英，稱黎智英受專制壓迫。聖公會教省前秘書長、立法會議員管浩鳴接受傳媒訪問時說，如果將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響，是雙重標準。他以神職人員性侵兒童為例，反問是否「天主教徒就不會犯罪」。



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美國、英國、澳洲、印度等合共10名天主教教區主教，早前聯署要求香港政府立刻無條件釋放黎智英，他們稱黎智英堅守信念，挑戰專制壓迫，形容只要繼續聯署支持，黎智英很快獲釋。

管浩鳴：天主教徒就不會犯罪？

管浩鳴接受《大公報》訪問時說，凡事講求證據，不能夠單以黎智英是天主教徒為理由，就「武斷地推測無罪」，尤其是案件尚未開審，令人質疑他們不熟悉案情，甚至只靠道聽途說認識黎智英。他強調，黎智英有罪與否，應交由法官判決，若果有質疑，應該在審訊結束後按證據和法理等陳述。

管浩鳴又稱，有人以黎智英的商人、傳媒大亨和天主教教徒的背景，將案件歸納為香港政治、經濟及宗教自由受影響，形容「明顯是雙標」。他舉例指，美國伊利諾伊州過去69年間，至少有1997名兒童遭到天主教神職人員性侵，反問「天主教徒就不會犯罪」，又稱黎智英無視專業操守，甚至親身上街，「黎智英不是一般的傳媒大亨，更不是普通的天主教教徒」。