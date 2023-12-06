北都｜流浮山發展方案明年出台 甯漢豪：大型融資委研財務方案

政府早前公布《北部都會區行動綱領》，經民聯立法會議員盧偉國今日（6日）在立法會大會提出議員質詢，問及有關發展方案的工程清單、融資安排等。發展局局長甯漢豪甯漢豪透露，「大型發展項目融資委員會」上周召開首次會議，未來會持續審視北都及人工島的融資方案。另外，她又指北都餘下主要發展區域如流浮山等規劃方案將於明年陸續出台。



盧偉國關注北部都會區的詳細發展方案、相關工務工程投資金額、按工程規模擬備工程清單；不同融資安排的優劣；及局方會否積極引進海內外的工商專業人才，以協助制訂切實可行的政策措施和加強當局統籌和執行的能力。

發展局局長甯漢豪甯漢豪表示，北部都會區有三個部分現正施工，包括古洞北、粉嶺北，及洪水橋和夏村，及元朗南，其餘地區現正規劃，如新田科技城於今年提出發展方案，餘下主要發展區域如流浮山等規劃方案將於明年陸續出台，及後會進行工程設計，並就開支作出估算，強調會考慮各項目的優次、資源、人力供應等。

陳茂波（左四）今日（1日）主持「大型發展項目融資委員會」第一次會議。財政司副司長黃偉綸（左三）、財經事務及庫務局局長許正宇（右四）、運輸及物流局局長林世雄（左二）和發展局局長甯漢豪（右三）亦有出席。（政府新聞處）

財務安排方面，甯漢豪表示「大型發展項目融資委員會」及「大型項目融資辦公室」會審視北都及人工島融資方案，評估私人發展商參與政府方案的可行性，透露委員會已於上周召開首次會議。

至於會否積極引進海內外的工商專業人才，甯漢豪表示北都是跨部門、跨局的發展計劃，政府有專責部門負責招商引資，北都發展署將繼續與各部門緊密溝通、合作。

議員關注棕地產業安置及北都辦職權

盧偉國指北都發展涉及回收棕地，但現有不同產業在棕地上運作，詢問當局有何計劃協劃棕地上的產業遷移及持續發展。甯漢豪表示，政府發展北部都會區的確會影響棕地作業，政府除金錢補償外，早前亦提出一籃子方法以個案管理的角度協助作業者尋找土地遷移。她說，部分產業有條件進入產業大樓運作，政府會加快相關安排，不過部分如建築類型的產業則無法進入產業大樓，故政府會物色露天土地，但強調運作模式必須符合北都發展方向。

新界北立法會議員劉國勳關注北部都會區統籌辦公室的職權和編制，以規劃、工程的部門中加入熟悉產業、招商引資的人才，以加快北部都會區的產業發展。甯漢豪表示，北都辦現與其他負責招商引資的部門緊密接觸及合作。

金融界立法會議員李惟宏詢問當局會否以證劵化方式以發債融資，增加庫房收入。甯漢豪表示，當「大型發展項目融資委員會」及「大型項目融資辦公室」知道發展模式及計劃後，會考慮不同的方案增加收入，發債融資亦是研究方案之一。