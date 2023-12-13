香港時裝設計周｜擬邀海外時裝界知名人士來港　辦周邊活動增氣氛

《施政報告》宣布明年起每年舉辦「香港時裝設計周」，文化體育及旅遊局局長楊潤雄表示，政府正與業界商討如何配合國際時裝周的時間表，緊貼各地買家行程，同時吸引國際時裝品牌來港，亦會引入新元素及周邊活動。



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立法會今日（13日）大會討論紡織及製衣界立法會議員陳祖恒就「香港時裝設計周」提出的口頭質詢，陳祖恒關注時裝設計周的籌辦及推廣工作，詢問政府如何吸引更多內地和外地龍頭時裝品牌、設計師、買手、各界名人及旅客來港參與。

「香港時裝設計周」配合國際時裝周提升協同效應

楊潤雄回應說，政府計劃在可行的情況下，將本來分散在不同時間舉辦的時裝盛事，整合在「香港時裝設計周」舉行，並引入新元素及周邊活動。他說雖然國際品牌以往較少參與亞洲區內的時裝活動，但政府會透過宣傳提升本地時裝設計在國際間的知名度，亦會邀請香港、內地及海外時裝界具知名度的人士和品牌來港參與時裝周。

他說，政府正與時裝設計業及紡織業界積極溝通、聆聽意見，以確認時裝周的安排，包括衡量活動如何配合國際時裝周的時間表，緊貼各地買家行程，提升協同效應。

時裝周冀展現香港及中華文化特色

至於政府會否牽頭加強跨政府部門、機構合作，楊潤雄表示，「創意香港」與「香港旅遊發展局」將合作籌辦時裝周，亦會適時與內地具規模的時裝盛事主辦方交流，在時裝周展現香港及中華文化特色。

陳祖恒追問，政府將如何帶動時裝、文化、旅遊和體育跨領域合作。楊潤雄重申重視與業界共同發展，舉行大型項目時，政府十分重視跨界別合作，指時裝本來亦包括文化特色，讓國際知道香港的新意及獨特之處。

立法會今日（13日）大會討論紡織及製衣界立法會議員陳祖恒就「香港時裝設計周」提出的口頭質詢，文化體育及旅遊局局長楊潤雄出席答覆議員。（黃浩謙攝）

研美化深水埗「設計及時裝基地」鄰近地方成打卡點

民建聯鄭泳舜提到深水埗的「設計及時裝基地」用意良好，關注政府會否加強推廣基地，楊潤雄表示，基地明年正式開放，正與地區人士討論如何美化基地鄰近地方，成為打卡點。