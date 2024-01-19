「治港新政」調查港人「三感」指數　近半青年稱無法向上流動

智庫「治港新政」去年11月透過問卷調查，訪問805位港人對「三感」，即獲得感、幸福感、安全感的感受和評分，作為評估政府績效的指標之一。調查發現，18至30歲受訪者中，有45%認為靠個人努力無法上流，但同時有55.5%認為自己能分享社會經濟發展成果，兩項數據頗為矛盾。



召集人、工聯會立法會議員鄧家彪表示，為提升港人「三感」，「治港新政」將於本周六（20日）舉辦社區精神健康交流會「結伴建社區 成就好價值」，交流會除邀請精神健康諮詢委員會主席林正財等專家分享外，更邀請近百名社福界從業員、區議員等人出席。



「治港新政」將於本周六（20日）舉辦社區精神健康交流會「結伴建社區 成就好價值」。（文睿攝）

鄧家彪表示，國家主席習近平提到要提升港人獲得感、幸福感、安全感，惟本港尚未有學術機構、智庫就評估「三感」展開系統性工作，故「治港新政」以「三感」訂下一套標準為未來重點工作作準備。

「治港新政」去年11月初透過問卷調查訪問805名18歲以上的香港市民，並就安全感和獲得感制定了3個問題，以測量市民感受。研究團隊首先嘗試將「安全感」與基本生活需求及個人安全進行掛鈎，詢問受訪者其基本生活保障是否足夠、對現在生活是否滿意及在港生活是否感到安心進行。調查發現，約有61.4%受訪者持正面態度。

另外，研究團隊將「獲得感」與社會分配是否公平公義進行掛鈎，該類別調查結果相對有趣及矛盾。被問到「在香港，只要有本事，再加上個人努力，就有機會過上好生活」時，18至30歲組別中，有45%受訪者表示不認同，即認為即使靠個人努力也無法向上流動，惟被問到「香港人能夠分享到社會經濟發展的成果」時，18至30歲組別中，有55.5%受訪者表示認同，即認為自己能夠分享經濟發展成果。

鄧家彪認為結果的差異牽涉受訪者的個人價值觀和日常經驗，舉例指青年薪資不高，難向上流動，但仍能享用社會公共福利時，則會出現上述調查結果的情況。他續指，「治港新政」將就是次調查結果再深化研究方向，不排除加入焦點小組（Focus Group），令研究結果更立體。