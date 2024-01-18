垃圾徵費｜莊榮輝倡適應期內暫緩執法　讓政策漸進式實施

垃圾徵費將於4月1日實施，惟各界陸續提出不少疑問。民主黨前主席劉慧卿今日（18日）在節目中表示，相信法團討論如何落實垃圾徵費都很頭痛，直言：「真係好大鑊囉！」同樣出席節目的反圍標大聯盟召集人莊榮輝則指出，政策重點應是注重教育與自律，而懲罰措施應是後話，建議適應期後才檢控不守法者，否則容易造成市民恐慌及反感。



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執法有難度 難證明住戶無使用指定袋

莊榮輝指，與不少法團及物業管理公司溝通後，發現垃圾徵費執法上有困難， 唯一便利法團及物業管理公司監管的方法就是封鎖每層垃圾房，有時限地開放大廈地下的大垃圾房，惟該等方法亦需要增加人手監管，居民亦會反感。執法方面，他指出只要由垃圾車運走垃圾，最後難以證明沒有使用指定膠袋，亦難判斷屬哪一戶的責任。

至於物業管理公司「包底」的做法或引致管理費增加，莊榮輝指現時經濟不景，增加管理費或有阻力，就算「包底」亦會有其他避免不了的犯法行為。他認為，應該在適應期內先讓市民嘗試自願購買指定膠袋，視乎市民適應程度，及後才開始執法，認為漸進式做法才能讓市民容易接受。

本舉辦蛇宴 惟酒樓告知取消

此外，莊榮輝表示，他本身與友好打算舉辦蛇宴，惟酒樓突然告知取消，稱街坊對此感到失望。他說沒有辦法掌握整個事件，日後再考慮會否舉辦其他活動。