政圈風聲｜環境局難獨力推垃圾徵費？　卓永興「幕後」督師？

隨著實施垃圾徵費的日子愈來愈近，社會上對具體執行的疑問愈來愈多，特首李家超要求環境及生態局局長謝展寰積極跟進。不過，有個政黨私下投訴，不滿環境局表現「冷淡」，隨著事態發生，政府高層不希望在執行民生政策上出亂子，據悉，事情已非單由環境局主導，職責包括提升香港整體環境衞生和市容的工作的政務司副司長卓永興會在「幕後」督師。



特首李家超在星期二的行政會議前稱，垃圾徵費教育工作要簡潔鮮明外，更要「不斷做、大量做、持續做」，已要求環境及生態局局長謝展寰跟進，多辦講座、記者會等向公眾講解。有政府中人透露，政府高層高度關注垃圾徵費的落實工作，雖然屬環境及生態局的職責範圍，但不等同只由該局「單打獨鬥」。

李家超當日表明，區議員和關愛隊也有責任向市民就垃圾徵費作解說，顯示不止政府部門，連在議會中佔有議席的各大政黨也責無旁貸。

陳穎欣不滿環境局表現未夠積極

不過，議員與政府的「合作」則未見順暢。工聯會新界西南立法會議員陳穎欣向《香港01》表示，她早於1月初已商約環境及生態局官員商討應如何做好宣傳、及擬反映街坊可能遇到的問題等，更邀請局方到其所屬選區，即荃灣區及葵青區出席交流會，聆聽區議員及居民意見，並解答市民疑惑，惟局方一直以「公務繁忙」為由拒絕分區舉辦交流會，反過來建議兩區合辦一場交流會。

陳穎欣表明不滿環境局表現未夠積極。（張浩維攝）

陳穎欣直斥：「咁不如十八區淨係搞一場算啦，或者叫局長拍條片畀我哋落區播咪得」。她續指十八區區情各有不一，舉例指荃灣區有鄉村，有居民向她反映倘街外樹枝生長伸延至家中，需要自行修剪時，即意味居民需要花費額外金錢處理公物，造成不公。

陳穎欣形容現時仍與局方「拉鋸」中，局方最新答覆指局長謝展寰和副局長黃淑嫻近日都無暇出席交流會，黃淑嫻最快要2月下旬才有空出席地區交流會，短期內只能派出環保署代表落區會見街坊及區議員。陳穎欣對此甚是不解：「特首唔係叫局長不斷做、大量做、持續做咩？仲叫佢多辦講座、記者會向公眾講解啵，而家咪係講解嘅好機會囉。」

她指，環保署是執行政策，環境局負責制定政策，現時有不少區議員及街坊想就政策層面反映意見，「我就話可以喺立法會見到局長表達意見，唔通我叫晒街坊、幹事、區議員嚟立法會等局長？」她直言：「局長唔能夠太離地」，更稱「約副司長（政務司副司長卓永興）可能仲易過約局長，起碼佢比較願意聽意見。」事已到此，陳穎欣表示只能「硬食」，或會先接受局方安排，由署方代表出席交流會解答市民疑慮。

政府找來在處境喜劇中飾演清潔女工「群姐」的女演員宣傳垃圾徵費（環境保護署）

找「群姐」宣傳 反映明白訊息入屋重要性

政府消息人士則為環境局解畫稱，指一直有為落實垃圾徵費做準備，更形容找來處境喜劇《愛‧回家之開心速遞》中飾演清潔女工「群姐」的演員拍攝宣傳片，宣傳垃圾徵費將於4月1日生效，市民屆時拋棄垃圾要用指定膠袋，及拋棄大型垃圾要使用指定標籤，已顯示部門明白訊息要簡明和能入屋。消息又稱，整個政府都受今次政策影響，大家都十分關注，定會協助環境局開展相關工作。

至於陳穎欣提及的副司長卓永興，據了解確實也會負起督導開展垃圾徵費的工作。政府於2022年7月宣布成立「地區事項統籌工作組」，是由政務司副司長帶領，協調不其中一項職能便是與政策局及部門進行提升香港整體環境衞生和市容。卓永興日前透露，新的地區治理架構下，由政務司司長主持的「地區治理領導委員會」，負責領導地區治理整體策略方針、具體政策和措施、工作優次和資源調撥。

由政務司副司長主持的「地區治理專組」，則負責指揮和統籌各決策局和部門的地區工作和落實有關政策措施，並在有必要時協調涉及跨部門及或跨區的地區問題。在此架構下，「地區事項統籌工作組」已改組成為「環境衞生及市容工作小組」，並納入「專組」下，繼續帶領相關部門持續跟進環境衞生工作。

卓永興負責統籌環境衞生工作 垃圾徵費

政府消息人士向《香港01》解讀指，垃圾徵費不單是環保政策，同時是市容問題，因此屬卓永興的工作範疇；又指政府內部對職責劃分相當清晰，但未必要每次高調宣布由司長、副司長專責統籌指定工作。消息人士再三強調，卓永興以至政府最高層必定會全力監督垃圾徵費的推行。

政制及內地事務局轉發有關垃圾徵費的帖文（政制及內地事務局FB截圖）

而政府內部亦會跨部門協助宣傳，政府的社交平台添馬台今日上載了垃圾徵費問與答，政制及內地事務局隨即在社交平台轉發相關帖文。政府消息人士反覆強調，政府上下會全力協助宣傳，以求順利落實垃圾徵費。