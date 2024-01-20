林正財：市民精神健康嚴峻　倡社會做好辨識工作

過去接連發生家庭慘劇及學生輕生個案，智庫「治港新政」今日（20日）舉行社區精神健康交流會。行會成員、精神健康諮詢委員會主席林正財表示，使用不同指標量度本港精神健康狀況，均反映情況十分嚴峻。他指，過去三年疫情，對不同年齡層人士帶來挑戰，有人有焦慮、抑鬱。至於學童方面，他表示，社區、家長要做好辨識工作，任何人均可突然面對情緒挑戰。



他笑言，疫情期間與政府開會至晚上11時許，直言當時都會心情低落，「我都想死呀！」惟會後與同事輕鬆一下，稱身邊有人陪伴容易走出低谷。



精神健康諮詢委員會主席林正財表示，其他年齡的精神健康狀況都要關心。（馮子健攝）

學校轉介的學童精神健康個案不足一百個

林正財表示，關心學童精神健狀況，但不代表其他年齡層沒有需要，老年人均有出現相關問題，希望民政專員、區議員反映區內面對的挑戰。他指任何人都有可能突然有情緒挑戰，如抵抗力不夠強，踏入新環境時容易出現情緒問題。

此外，林正財指，社區、家長都要做好辨識工作，自己出任委員會主席至今，學校轉介的個案不足一百個，而自殺身亡的學童大部分沒有精神病、家庭暴力、學業差問題。他指，現時210間中學有參加醫、社、教活動，有醫生與社工、心理學家支援學生，會藉合作平台支援學生。

林政財（圖右）認為，社區、家長都要做好辨識工作。（馮子健攝）

給予學生更多空間 或可逆轉輕生念頭

香港大學防止自殺研究中心總監葉兆輝直言，學童自殺人數較以往多，其中十個自殺學童，有七成未被系統監察到，政府除注重服務提升，亦要讓學童有幸福感。他表示，每次看到學童遺書，不少面對家庭、人際關係問題，如青春期成長的摸索，若社會給予更多空間，或可問題逆轉，強調家長不要將未完成的心願強加於學生。

智庫「治港新政」今日（20日）舉行社區精神健康交流會。（馮子健攝）

民政專員關注關愛隊可否受訓 更好關心市民

工聯會立法會議員陸頌雄建議，公私營合作推行精神健康治療，又倡發動群眾關愛身邊市民。九龍城民政事務專員蔡敏君及深水埗民政事務專員黃昕然則希望，為關愛隊提供簡單培訓，令他們能更好地關愛市民。