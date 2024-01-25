01獨家｜消息：區選壞機不涉網絡攻撃、僅人為失誤　最快明公布

區議會選舉投票日電子選民登記冊系統一度故障，導致晚上投票暫停半小時，選管會須3個月內提交調查報告，並邀警隊檢視是否涉及網絡攻擊。消息指，調查報告最快明日（26日）公布，據了解調查後認為事故涉及選舉事務處部門人為失誤，不涉及黑客攻撃，亦與電子選民登記冊系統承辦商Varmeego Solutions Limited無關。



▼12月10日區議會選舉 電子選民登記冊故障阻礙投票▼



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電子選民登記冊投票日故障 建制派齊轟打擊選情

去年12月10日區議會選舉投票日晚上，電子選民登記冊故障，須改用選民登記冊印刷本發出選票，投票時間亦順延1.5小時。建制派當時炮轟事故影響選情，經民聯梁美芬直言投票率原本可高達近30%，惟最終27.54%創歷屆新低。新民黨主席葉劉淑儀更稱對該黨影響大，中產支持者一般晚飯後投票，故障令很多人憤怒，甚至對投票不感興趣。

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特首下令設專責組調查 問責否視乎報告結果

行政長官李家超當時要求成立專責工作組調查事故，由資深大律師文本立領導調查，成員包括政府資科技總監辦公室、選舉事務處資訊科小組及警方，警隊負責檢視有否網絡攻擊，3個月內交調查報告。李家超被追問會否就事件向陸啟康和曾國衞問責時稱，要視乎報告結果再做任何決定。

當時初步分析電腦流量沒異常跡象，不過仍交警方網絡安全及科技罪案調查科接手調查，上月19日警方回覆《香港01》查詢時說，正積極跟進案件。

電子選民登記冊系統投票日晚上壞機。（資料圖片/張浩維攝）

消息：區選壞機不涉黑客攻撃、僅人為失誤

事故發生至今逾一個月，據了解，專責小組已就電子選民登記冊系統故障完成調查，最快明日（26日）公布調查報告。據悉，事故涉及選舉事務處轄下部門人為失誤，不涉及黑客攻撃，亦與電子選民登記冊系統承辦商Varmeego Solutions Limited無關。

翻查選舉事務處網站，在其架構圖上發現，資訊科技管理部下有一位高級系統經理（電子選民登記冊）負責設計及發展電子選民登記冊應用系統，選舉部下亦有電子選民登記冊組，負責實施電子選民登記冊系統，以供選舉使用。未知今次人為失誤，涉及部門何人。

選舉管理委員會主席陸啟康上月見記者時稱，電子選民登記冊系統運作多年，由獨立科技資訊承辦商、項目督導委員會，及專家小組作「三層認證」，稱本來富有信心，未能理解為何出現事故。他當時也自言並非電腦專家，「出問題我哋都唔能夠理解，我哋都好無奈，只能盡力。」