石門站長者輕生｜狄志遠指照顧者服務不到位　倡設三層保護網

對於近日在港鐵石門站發生的企圖謀殺及自殺案，立法會推動照顧者為本政策小組委員會委員、社褔界立法會議員狄志遠指事件反映照顧者服務不到位，建議政府設立三層保護網，包括提供社區支援、透過醫療系統識別高風險家庭和在18區成立支援中心。



狄志遠倡設三層保護網。(直播截圖)

一對長者夫婦1月30日下午在石門站被發現在殘廁內輕生，獲救71歲老婦情況穩定。狄志遠認為反映照顧者服務明顯不到位，他建議設三層保護網，第一層是提供社區支援，透過18區關愛隊探望有需要人士，就不同家庭作風險篩選，了解和評核哪些屬於高風險家庭。第二層是透過醫療系統識別高風險家庭，因長者一般都會到醫院看病，建議醫院可用問卷方式，了解有無出現「以老護老」、「以殘護老」的情況。最後一層是希望政府盡快在18區成立社區支援中心，為照顧者提供情緒輔導、朋輩支援和教育工作等。

同樣是小組委員會委員的「A4聯盟」立法會議員林素蔚強調事件不能接受，批評政府目前的照顧者政策明顯沒有效果，關注社會福利署如何監管長者地區中心。

林素蔚強調勞工及福利局以及相關小組雖然專注處理殘疾人和長者的照顧者問題，但繼續有悲劇事件出現，質疑政府將資源用在何處，促請醫療管理局和社會福利署合作推動支援工作。

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