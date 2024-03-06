01統計・區議會｜10名議員違規缺席會議　有議員4次會議3次沒開會

新一屆區議會上場兩個多月，區議員按《履職監察指引》須至少有80%會議出席率。《香港01》翻查18區區議會首兩個月的會議出席記錄，統計發現有10名議員違規缺席委員會或工作小組會議，共涉及9個會議，其中7人來自地區委員會及委任界別。民建聯的盧婉婷和侯漢碩各有2次未經同意缺席，其他人各有1次。



兩次違規缺席會議的侯漢碩接受《香港01》查詢說，兩次會議都撞上早已安排的街坊旅行團，寫信向區議會請假惟不被接納，「預咗唔批但都通知返」，承諾下次不重犯。另一名違規缺席會議的油尖旺區議員鄧銘心，加入了三個委員會，四次會議有三次沒開會，她解釋其中一次因忙於為街坊解決法團事務無暇請假，承諾下次托助理事先通知秘書處，其餘兩次沒開會是獲批請假出席寧夏政協會議。



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《履職監察指引》規定會議出席率不得低於80%

選舉改制後首屆區議會，中央以至特區政府都對區議員有高期望，畢竟是全面落實「愛國者治港」，提升地區治理架構的里程碑。區議會秘書處一如既往公開會議出席記錄讓公眾查閱，每兩個月更新一次。根據《履職監察指引》，區議員每年在區議會大會、委員會或工作小組的出席率不得低於80%，列明「區議員如因公務或健康等理由未能出席區議會會議，必須在會議前向區議會秘書處遞交申請」，如果有合理理由獲批缺席會議，將不會被計算在出席率統計基數內。連續四個月未經同意缺席區議會會議，即喪失議員資格。

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10名議員違規缺席會議 民建聯兩議員佔最多

《香港01》翻查18區區議會首兩個月的會議出席記錄，發現各個區議會大會都有100%出席率，不過轄下委員會和工作小組的出席率則各有參差，統計後發現有10名議員未經同意缺席委員會或工作小組會議，涉及9個會議。違規缺席次數最多的是民建聯葵青區青衣直選區議員盧婉婷和民建聯北區地區委員會界別區議員侯漢碩，各缺席2次會議，其中盧婉婷缺席「食物環境衞生委員會」及「交通運輸委員會會議」會議，侯漢碩缺席「社區參與及文化康樂委員會」及「提振地區經濟專責工作小組」會議。

侯漢碩接受《香港01》查詢時說，兩次缺席的會議都撞上兩、三個月前已安排的地區新春旅行團，希望藉旅行團與街坊加強交流聯誼。（侯漢碩Facebook相片）

侯漢碩稱兩次缺席會議因赴街坊旅行團 請假不獲批

侯漢碩接受《香港01》查詢時說，兩次缺席的會議都撞上兩、三個月前已安排的地區新春旅行團，希望藉旅行團與街坊加強交流聯誼，「好難一下子調節，提振經濟小組安排好急」，曾經寫信向區議會請假惟不被接納，「預咗唔批，但都通知返」，承諾下次不重犯。被問到會否覺得參與地區活動也不獲批屬不公道，侯漢碩表示完善選舉制度後，市民對議員期望提高，會檢討下次如何做得更好，平衡區議會的要求和地區服務。

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8名區議員違規缺席會議一次 有議員4次會議3次沒開會

違規缺席一次會議的區議員有8人，包括民建聯元朗地區委員會界別區議員林偉明、元朗地區委員會界別區議員林慧明、屯門委任界別區議員葉吉江、工聯會沙田南直選區議員古偉冰、離島區當然議員周玉堂、觀塘委任界別區議員林瑋、民建聯觀塘委任界別區議員張琪騰、油尖旺地區委員會界別區議員鄧銘心。其中，鄧銘心加入的三個委員會，四次會議之中有三次沒開會。

鄧銘心接受《香港01》訪問時解釋，其中兩次沒開會因要出席寧夏政協會議，請假獲批。其餘一次違規缺席會議，她解釋因為當天忙於為街坊解決法團事務。（鄧銘心Facebook相片）

鄧銘心稱缺席會議因忙於法團事務 承諾下次托助理請假

鄧銘心接受《香港01》訪問時解釋，其中兩次沒開會因要出席寧夏政協會議，請假均獲批。至於違規缺席的一次會議，她解釋因為忙於為街坊解決法團事務，「居民倒瀉籮蟹咁求救，逐個幫佢哋處理，成朝忙到無停。」對於為何不提早向區議會請假，鄧銘心解釋因為趕不及，「我真係好想去㗎」，當會議開始2分鐘後，她亦曾致電秘書處通知不出席。不過，按《指引》必須在會議前請假，鄧銘心說「打唔切封信，而家知點樣做，交助理發電郵（通知）」，承諾未來會更小心。

大埔、西貢、九龍城區議會所有會議出席率100%

不過，有三個地區的區議會今年首兩個月所有大會、委員會、工作小組出席率均「滿分」，沒有區議員請假，亦沒有區議員違規缺席。大埔區議會大會、5個委員會、1個工作小組出席率100%；西貢區議會大會、4個委員會出席率100%；九龍城區議會大會、5個委員會出席率100%。