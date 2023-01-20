臘腸檢測｜安記最肥最高卡1條=1碗飯3匙油　1款超高鈉標準4倍！

冬季、新年是吃臘味的季節，應節食品如蘿蔔糕、芋頭糕亦會用上一孖孖的臘腸作材料。縱然油花輕溢，甜香回味的臘腸香糯可口，但醃製食物含大量鈉質，多吃容易墮入健康陷阱，患高血壓的人士宜多加留意。



臘腸高鈉高脂 安記熱量最高1條=1.2碗飯

記者隨機抽檢6個品牌11款市售的包裝臘腸，比較當中的熱量、脂肪、糖分及鈉含量，以每100克作比較，發現全屬高鈉高糖，8成高脂，食用一條的熱量已相當於一碗飯。臘腸的主要成分為肉、砂糖、豉油、玫瑰露酒、腸衣、鹽等，即使「細細條」但熱量驚人。在11款樣本中，「安記瑤柱臘腸皇」熱量最高，每100克為590千卡，若以每食用分量（50克）計算，食用一條的熱量為295千卡接近1.2碗飯。

臘腸的主要成份為肉、砂糖、豉油、玫瑰露酒、腸衣、鹽等，即使「細細條」但熱量驚人，全屬高鈉高肪高糖。（資料圖片）

最高脂最低脂相差約2.4倍 安記1條=3.1茶匙油

臘腸利用肥和瘦的豬肉製成，脂肪量亦不容忽視。據食物安全中心的資料，每100克的食物，脂肪多於20克（約4茶匙油）便屬高脂食物，攝取過量高脂及高糖食物，不但令體重增加，過胖也是增加罹患心腦血管疾病、肥胖及誘發二型糖尿病的因素之一。

比較11款臘腸，發現脂肪含量最高是「安記珍品臘腸皇」，每100克含39.5克（約7.9茶匙油）。相比脂肪含量最低的兩款「御品皇粒粒臘腸」、「榮華家庭裝精選臘腸」每100克含16.6克脂肪，兩者相距約2.4倍。假如以每食用分量（40克）計算，食用一條「安記珍品臘腸皇」已攝取15.8克脂肪（約3.1茶匙油），超過衛生署建議成年人每日可攝取的添加油分分量（少於6-7茶匙）。

請按圖看包裝臘腸營養成分（由熱量含量最低至最高排列）：

+ 18

高鈉食物易致高血壓 樓上臘腸1條已近日上限一半

長期攝取高鈉食物，容易引致高血壓、水腫等問題及增加腎臟負擔。據食安中心指引，每100克食物含超過600毫克鈉（1.5克鹽）則屬於高鈉食物；而世界衞生組織建議成人每日應攝入少於2000毫克鈉，即1平茶匙約5克的鹽。在11款樣本中，以「樓上精選臘腸」的鈉含量最高， 每100克含2474毫克，以單位每條（40克）計算其鈉含量為989.6毫克，進食1條已接近世衞建議的每日上限一半。

臘腸平均每100克鈉含量為1805毫克，進食1條已接近世衞建議的每日上限一半。（資料圖片）

健康吃臘味2貼士 臘腸每次最多可以吃多少？

農歷新年期間難免會接觸含有臘味的菜式，著實難以抗拒。營養學家Mellissa Cheung曾接受訪問提出2個健康吃臘味的貼士，（1）建議每次進食最多一條臘腸或鴨膶腸，因為當中的脂肪、鈉及糖分比例較高。她指每一條臘腸或膶腸大約是36克，熱量大約176-193千卡，相等於差不多半碗白飯的熱量，食用後或需急步行30分鐘才能抵銷一整條的卡路里。此外，一條的糖分約7.4克；鈉含量約687毫克，差不多是每日上限的1/3。

至於臘肉，Mellissa指其脂肪含量比臘腸膶腸更高，（2）建議每次進食少過三片較為理想。

營養學家Mellissa 建議每次進食最多一條臘腸或鴨膶腸，避免攝取脂肪、鈉及糖分。（資料圖片）

資料來源：食物安全中心《降低膳食中的鈉和糖》