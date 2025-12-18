浸冬菇時間｜30分鐘全泡發4大方法提鮮去雜質　加1物速吸水保營養

浸冬菇時間｜浸冬菇一定要浸過夜？發冬菇有人教用搖，有人話要煮，浸冬菇其實只需4步驟、靜待30分鐘，乾冬菇便會全泡發，對比用傳統需要浸發過夜的方法，的確快好多好多倍！若浸發冬菇時加入1種調味料及注意水溫，更可增添鮮味、去除冬菇的雜質。

冬菇原來不用浸過夜，只需30分鐘便可完全發大了。（envato.com）

冬菇要浸幾耐？

冬菇，不論用作家常菜、盅頭飯或是做節菜也是適合不過，乾冬菇口感又比鮮冬菇更厚實。不過，冬菇處理需時，每次煮乾冬菇前都必須提前浸至軟身，快則3-4小時；慢則需要浸過夜才可以浸透。倘若沒有足夠時間浸發的確令人苦惱，然而以下介紹一個不用搖不用煮，等待30分鐘便可將冬菇全泡發。

請按圖看30分鐘浸發冬菇步驟及貼士：

浸發冬菇的實驗，用了10隻中型乾冬菇



冬菇處理步驟1｜將冬菇放入碗中，加入1茶匙糖。

冬菇處理步驟2｜加入1湯匙生粉。

冬菇處理步驟3｜加入約30-40°C的溫水，水量需蓋過冬菇。

冬菇處理步驟4｜在碗的表面包上錫紙。上面放一個碗並倒入暖水，等待30分鐘，即成。

冬菇處理步驟5｜靜待30分鐘後，冬菇已經完全浸發。即使是最硬的冬菇蒂亦可輕鬆剪走，叉子亦可穿透冬菇。

冬菇處理步驟6｜其後可以加入大量生粉並拌勻。於流水下清洗乾淨及擠出多餘水分。冬菇已經全泡發，可以煮食用。

浸冬菇貼士

1】浸發冬菇時加糖有助加速冬菇吸收水分。

2】糖分可以保護冬菇，減少冬菇的香氣和營養在浸發過程中流失。

3】生粉能夠黏住冬菇的雜質及異味。

4】在浸發冬菇的碗上加一個碗，可確保冬菇完全浸在溫水中。

浸發冬菇水不能使用？

冬菇水可保留當成調味料之一，皆因冬菇水有蘑菇香精和鳥苷酸的鮮味，加入菜餚中可增添香氣。不過，若然你是用以上方法浸發的話，這些水是不能使用，因為內裡都是塵埃和雜質不宜食用。如果食譜中需要保留浸冬菇水，建議不加任何調味料，只用溫水浸發。

謹記加了生粉浸發的冬菇水不能使用。

