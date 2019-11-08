【UNY樂富店】新裝重開減至3折 美食廚具省錢攻略必買火鍋組合

日式超市的減價浪潮持續，繼一田北角、SOGO Thankful Week及AEON32年周年慶後，樂富UNY新裝修後再度重開，減價筍貨、食品包、廚具套裝及家電傾巢而出，市民又多一個逛超市買平貨的新熱點。 攝影︰尹嘉蔚

非常日系的超市佈局，新UNY全層佔地過萬呎，記者慢慢行勻一圈需時1.5小時，有大家熟悉的超級市場外，另外有Food Court、廚具區、家電區、家庭用品及藥妝區等。木系貨架，燈光明亮兼樓底高，走來舒服不局促。因被林林總總的日本貨包圍的關係，數度以為身處東京或大阪，再次證明即使如果無錢往日本食買玩，走一轉日式超市大可找到安慰，整個貨架盡是日本菓子零食「手信」，價錢低至十元八塊有交易。

全新UNY新裝重開，日本菓子零食價錢相宜。

芥末米餅、海膽米餅等「口立濕」外，每周有不同的特選貨品平賣，例如北海道函館鹽味拉麵、豚骨拉麵及手打拉麵，除開每包也只是$4.99。此外，四處經常買斷貨的117咖啡，驚喜價見$39.9/2樽（原價$49.9/樽）至11月17日。

按圖先睇精選零食、飲品及湯包優惠（某些貨品特價至11月12日止）︰

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記者經過時發現來自北海道的雪糕（470毫升）非常吸引，共有6種口味，包括抹茶、草莓、粟米、黑芝麻、朱古力及藍莓味，日本直送售$75/件。

新張限定最吸睛的貨品莫過於限定食品包，簡單講即主題設定套餐，見19份套餐包羅萬有，舉例「煲劇必備套餐、海鮮火鍋套餐、山珍海味套餐、環球雞套餐及居家必備套餐等），暫由11月9日至17日止，低至$99.9/份起（每份6-7樣貨品不等）發售，每日限售100份，每人每日限買3份。

按圖睇優惠期間限定開幕食品包低至$99.9︰

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轉到新鮮蔬果區及凍肉區，有不少來自日本直送的產品，水果暫時未見特價，反而是冷藏海鮮跟和牛值得一提。加拿大青口、印度虎蝦、紐西蘭鱈魚等價格相宜。兩隻成人手掌般大小的澳洲和牛西冷扒，百多元已有交易。記者當日觀察到凍肉海鮮區有較多街坊圍繞選購心頭好。

新鮮蔬果區的範圍寬敞開揚。

按下圖睇精選冷藏海鮮、和牛、新鮮蔬果及海魚價格︰

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冷藏凍肉區的隔鄰有一條小通道穿去Food Court，用餐區面積整體來說相對地小，但視為一處歇腳醫肚的地方尚算不錯，當日所見亦有不少學生及上班族來吃午飯，最吸睛莫過於大阪名物章魚燒，不過店內此間來自東京「築地銀章魚燒」，日本、香港、台灣、韓國及泰國均有分店，章魚燒外皮酥脆、內部軟稠，享用時千萬要小心燙！！

築地銀章魚燒新分店進駐UNY。

請點擊下圖睇店內美食，集日、港、中、西、台式選擇︰

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吃飽飽後想散步，不妨到廚具、家電及家庭用品店參觀，或者會找到驚喜。記者當天在廚具區發現數款名牌廚具、煎鍋及湯鍋等一組組做特價發售，最多減$3,000多促銷。其他小家電、飯煲、真空煲及微波爐等響應開幕正做優惠。

店內售賣廚具、家電及家庭用品的區域。

按圖詳細睇廚具及家電優惠︰

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同場有五花八門的家庭用品及日本餐具，從鍋具、廚房刀具、烘焙模具、各種廚房工具、餐具等也可找到，普遍走大眾化路線，十幾廿元也有交易。

此位置有各種廚房工具及餐具等。

琳瑯滿目的日式用品普遍走大眾化路線。

按圖有全店環境實況及設施︰

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UNY生活創庫樂富店

地址：九龍橫頭磡樂富廣場2層

活動優惠日期：11月9至17日