【二噁英飲食】二噁英可致癌或生畸胎　營養師推薦7大解毒營養素

這幾個月，香港頓變「催淚之城」，街上出現燃燒雜物及塑膠的情況，刺鼻氣味令人不適。有前線記者確診生氯痤瘡，醫生直言是人體積存高濃度二噁英所致，令大家不禁疑惑，究竟甚麼是二噁英？下個會輪到自己嗎？市民隨時吸入有毒物質，營養師Mandy Wong翻查多個學術來源，整理出7種有助減低二噁英對人體損害的營養素，並列舉建議食品。

自反修例運動以來，警方已在香港各區施放逾萬枚催淚彈，單是上星期中大一役，已有2千多枚，亦有大量街頭燃燒雜物的情況，有網民上載皮膚出現紅疹照片，也有學者香港中文大學和理工大學等的山埃和二噁英濃度嚴重超標。

以往我們可能聽過，大閘蟹裡含有二噁英，因此被禁運到港。二噁英是什麼呢？前中大講師K Kwong博士近日多次撰文催淚彈對人體影響，促政府停用。

K Kwong為香港大學化學系博士、化學科補習名師、前中文大學講師等，主要「不論黃藍，科學救港」的他近日多次撰文，從科學角度講述催淚彈的危險性，甚至呼籲早前留守中大的示威者盡快撤離，因該區已達「超嚴重污染」，他希望示威者「即閃保命」。

K Kwong指出，要產生二噁英這種超級致癌物有兩個條件，一是溫度，二是化學成分，當催淚彈燃燒得愈高溫，分解出的物質就愈多，其中已知的正是山埃和二噁英。那麼，幾多度為之高溫呢？至少都要超過四、五百度。他說一般而言，各國的催淚彈組成部分都差不多，分別是：彈身、彈藥雷管、催淚劑固體（多數為固體CS，高於400℃便會分解出不同物質）與發熱材料，頭三者大致一樣，惟不同生產地的催淚彈，發熱材料則有分別。

發熱材料由氧化劑及還原劑組成，外國的還原劑燃燒後一般低於1000℃，最高1500℃；而中國製的還原劑，燃燒後一般約為2000℃，最高可達3300℃，足足是外國的3倍，可熱溶馬路的蠟青！「溫度愈高，分解物愈多」，中國製催淚彈有大量可導致肺積水的HCI氣體、山埃氣和致癌物二噁英，毒性極高。

催淚彈不但會使人當場流淚和呼吸困難，甚至會為人體帶來極嚴重的後遺症，當中以中國製催淚彈最毒！（陳蕾蕾攝）

到底吸入二噁英會有甚麼影響呢？可按下圖瀏覽網民製作的文宣圖，資料來源為世界衛生組織：

營養師Mandy Wong 於facebook 撰文指出，花了不少時間去研究能否透過飲食去減低體內的「二噁英」損害，她坦言資料不多，她又歸納7種營養素及功用，並提出建議食物。

首先，由於二噁英會增加體內氧化反應，產生活性含氧物多了，並減低身體抗氧化功能，有可能使血液中的維他命A、C、E水平下降，因此Mandy認為應增加攝取這三種維他命，畢竟三者本身都是抗氧化物，多吃無妨，亦可增加免疫力。請按下圖了解有助減低二噁英傷害的7大營養素：

（1）維他命A｜眾所周知紅蘿蔔含豐富維他命A，原來南瓜、番薯都一樣有。（VCG）

+ 10 + 9 + 8

得悉二噁英令香港市民人心惶惶，營養師Mandy Wong自己亦不好過，故特地翻查大量資料，希望盡可能幫大家透過飲食去減少二噁英在體內的傷害。

食蔬果有益，但由於油尖旺區長期是示威衝突「重災區」，附近的民居、設施均受到煙霧波及，果欄的水果是否安全引起爭論，被指或已被空氣中的有害物質污染。

K Kwong對此表示：「厚皮生果（如西瓜，蜜瓜）用流水清洗，我會食；連皮食或大表面面積嘅生果（如士多啤梨，藍莓）我唔會食。」

但有網民表示不太安心，會暫時停吃生果，又表示擔心街市、水果店、果汁店等有可能由果欄供貨，而不少日本貴價水果亦可能經果欄分貨，大型超市獨立包裝水果由外國空運到店，有網民認為相對較安心，但由於二噁英實際的數據情況，公眾所知不多，故網民意見紛云，大家自行判斷。

前幾晚的凌晨，正當警察在油麻地佐敦一帶施放催淚彈，果欄的攤販則仍然如常工作。（資料圖片／陳淑霞攝）