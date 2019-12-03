【聖誕好去處】譚仔三哥首個聖誕市集　香麻辛辣大激試(附熱量表)

踏入12月便是聖誕節的月份，除了各大品牌出售的聖誕套裝，當然少不了聖誕市集！今個聖誕打頭陣的便有港人愛吃的譚仔三哥米線開設的首個聖誕市集。市集以譚仔三哥為主題活動，於12月7-8日舉行，場內設有小型展覽及譚仔三哥的打卡位！

譚仔三哥一向都搞作多多，每逢大節日都會推出限定產物回饋一眾粉絲。今個聖誕三哥與一眾本地手工匠人於荔枝角D2 Place開設限定市集，場內有手作貨品外，更有譚仔fans必玩的「香麻辛辣大激試」。到時會有不同辣度的湯底讓各位fans品嘗，只要猜中辣度或湯底味道，即有優惠券送，fans不容錯過！

搞作多多的譚仔三哥今次贊助手作市集，場內更有遊戲「香麻辛辣大激試」！（資金圖片／羅國輝攝）

按圖看譚仔三哥米線聖誕市集活動詳情：

米線大熱配料及熱量

行完以譚仔三哥米線為題的聖誕市集，自然會想吃一碗三哥米線，店內大概有30幾款配料及數款湯底任大家自由配搭。由於餐牌以肉類配料為主，一份的配菜大約120卡路里左右，再加一碗淨米線熱量大約264卡路里，所以一碗有配料的譚仔米線熱量也甚高。故選擇新鮮食材如牛肉、雞肉、蔬菜等會較健康。

如果有選擇困難的人過橘米線便是他們的救星，因為一碗有17款配料。（網上圖片）

按圖看熱門配料熱量（由小至大排列）：

+ 9 + 8 + 7

另外，亦不要忽視麵類湯底均含較高鈉，因此要盡量避免飲湯，而辣湯底亦會增加熱量和鈉含量。

（資料圖片/林若勤攝）

LIFE MART 原創・獨創・創意手作市集 日期：12月7至8日 時間：下午1時至晚上8時 地點：九龍荔枝角長義街9號 D2 Place ONE 2樓 The Space

參考資料︰ 註冊營養師謝詠瑩 Gloria / FB@LIFE Mart 手作市集