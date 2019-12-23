【琉璃啫喱食譜】6大不失敗貼士做出升級版啫喱糖　最啱開Party

之前在網上見到有人整了一些五顏六色的啫喱糖，有人叫它做「馬賽克啫喱」、「幻彩啫喱」……我卻獨愛「琉璃啫喱」這個名字。不少網民見到都好奇這個啫喱怎麼做，其實它不但簡單，更是大人和小朋友都喜愛！你或許以為整啫喱超簡單，原來都有小技巧，只要學曉6個小貼士，定能做出更完美的琉璃啫喱。 攝影：鄧穎琪

啫喱糖由細食到大，聖誕派對總找到它的蹤影，有時路過舊式的屋邨麵包店，也會花十圓八塊買一杯。除了基本的啫喱糖之外，還可弄個升級版，外表有點像教堂的彩色玻璃窗，小朋友見到一定嘩一聲！為甚麼我這樣說？因為不時在網上見到有人這個琉璃啫喱，發現許多家長替小孩子準備聖誕聯歡會的食物時，都會用這個琉璃啫喱作為秘密武器，並深受小朋友歡迎，其他人皆紛紛留言詢問如何製作。

比起普通的啫喱糖多了一層白色，有人用鮮奶、煉奶、椰奶，不過筆者認為另一種代替品更好。參考過多個食譜，也自行改了點分量，並拍照紀錄下來。

請按下圖睇「琉璃啫喱」材料分量、製作步驟和6個小貼士：

第一步：先準備材料，啫喱粉5盒、益力多1排以及魚膠粉2盒，啫喱粉的口味可以自行變更，但為了令色彩更繽紛，就用上紅、黃、綠、藍、紫5種顏色。大部分人整啫喱都會用羅拔臣啫喱粉，但藍色的藍莓口味卻要另一個品牌Jell-O才有。

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如此五顏六色，確實討人歡喜，加上酸咪咪的味道，怎會只擄獲到小孩歡心？就連大人都喜歡食啊！

按下圖有簡易版琉璃啫喱食譜圖，以及不失敗秘訣，歡迎下載：