【入廚貼士】日本咖喱飯美味升級靠3種常見材料　香濃醇厚食上癮

咖喱，有各種各樣來自世界不同地方的風味，不知道大家最愛哪國咖喱？有人偏愛印度咖喱，亦有不嗜辣的朋友喜歡偏甜的日本咖喱。坊間一直流傳讓咖喱更美味的秘密，有人會加咖啡粉，有人會加朱古力，而日本節目《生活小貼士》就介紹了另一個秘密武器，加入3種材料，再普通的咖喱都會變得截然不同，十分香濃！

《生活小貼士》這個日本節目不時請來各種家務專家作喜賓，他們皆各有所長，專門分享讓生活更方便的家居小撇步。節目組早前接到一間抵食咖喱店的求助，店方指出自己的咖喱以抵食見稱，結果由新潟開舖開到東京，高峰期一日可以賣出500碟咖喱飯。不過，有客人就反映這咖喱飯的味道略嫌單調，故此店方就希望在不加價的情況下，做出味道更有層次的咖喱。節目組了解它的煩惱後，就安排了有「家務A夢」之稱的松橋周太呂，用自家配方製作出更美味的咖喱！

有指朱古力和咖啡粉都可以令咖喱變美味，但家務A夢就不是用這兩種材料。（《生活小貼士》節目截圖）

既然這間咖喱飯店本來已經大排長龍，為何仍要再改良咖喱配方？請按下圖了解一下求助店舖的背景：

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店長吉田恭平先生在節目上表示：「有客人說想試不同味道的咖喱，所以想借家務A夢的力量，做出客人不會食厭的咖喱，不過我有個條件，就是希望把定價維持在現有價錢。」他更在節目上公開了該店咖喱飯的製作過程，請按下圖看看跟你煮咖喱的方法是否一樣。

家務A夢試食過後，直言很喜歡這種咖喱，表示：「好好味，但如果再香濃一點，味道更有層次，客人將會食得更開心。」（《生活小貼士》節目截圖）

請按下圖看看「家務A夢」讓咖喱飯變得更香濃美味的3大秘訣：

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最後，家務A夢再補充：「只要你買支燒肉汁在家看門口，即使只是在家烹煮超市買回來的咖喱磚，已經非常美味，再加咖啡奶可使味道更醇厚。」（《生活小貼士》節目截圖）